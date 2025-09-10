Etta Eyong: “Elegí venir al Levante UD para crecer y ayudar al equipo a crecer”

Etta Eyong es nuevo jugador granota hasta 2029, y tras dos semanas de entrenamientos apunta al once de Calero, que frente al Betis, contará al 100% con hombres como Unai Vencedor, Iker Losada, Olasagasti y el propio Eyong que apunta a titular.
El delantero ha explicado el motivo que le llevó a elegir la opción levantinista para continuar con su trayectoria deportiva. “Quería venir aquí porque el proyecto del club me gustó. Es un club que busca mantenerse en Primera y yo también busco poder progresar en mi carrera. He elegido el Levante UD como mejor opción para mí, para crecer y ayudar al equipo a crecer”, ha señalado.
Preguntado sobre si se marca como objetivo anotar una cifra de goles determinada, el camerunés ha antepuesto el interés colectivo al individual: “Lo más importante es poder ayudar al equipo porque los goles vienen cuando el equipo está bien. Primero, ayudar al equipo y luego pensar en lo personal”.
Etta Eyong conocerá a su nueva afición este domingo en el encuentro que disputará el conjunto granota frente al Real Betis Balompié. Una cita que el atacante espera con ganas. “Lo único que les puedo pedir es que este domingo vengan y nos apoyen. He venido para disfrutar de los partidos con ellos. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, y, personalmente, también lo mejor de mí, para intentar dar una alegría a la afición que venga este domingo a apoyarnos”, ha asegurado.