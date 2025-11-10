Este es el 'vía crucis' particular de los internacionales granotas para llegar al derbi

Los jugadores internacionales siempre han sido motivo de orgullo para cualquier club, sin embargo La Liga no parece pensar lo mismo. El derbi entre Levante y Valencia, se disputará el viernes 21 de noviembre en Mestalla.

Ni sábado ni domingo, el partido entre dos equipos de una misma ciudad, pasa a disputarse un viernes y eso ahora mismo es un problema en clave granota que parece importar poco o nada a quienes dirigen la competición, que en lugar de velar porque se celebre un partido como este en un horario que permita disfrutar del mismo a toda la ciudad, lo colocan en un horario impropio de un derbi.

Además se da el caso de que los internaciones del Levante UD estarán dispersos por medio mundo. Etta Eyong juega con Camerún en Marruecos, Kervin Arriaga con Honduras y Mathew Ryan con Australia en EEUU.

De hecho, dos de los jugadores clave para el técnico llegarán al derbi sin prácticamente poder entrenar.

Arriaga llegaría el jueves por la noche a Valencia

Kervin Arriaga ha sido citado por la Selección de Honduras para disputar los dos encuentros clasificatorios para el Mundial 2026 frente a Nicaragua y Costa Rica.

El centrocampista se concentrará con el combinado hondureño la próxima semana para comenzar a preparar estos dos importantes compromisos que le podrían dar la clasificación para el Mundial. Honduras es líder del Grupo C con ocho puntos. Le sigue Costa Rica con seis puntos, Haití con cinco y Nicaragua con uno.

La cita frente a Nicaragua tendrá lugar en Managua el 14 de noviembre a las 03:00 horas (hora española), mientras que el encuentro frente a Costa Rica se disputará el 19 de noviembre en San José a las 02:00 horas (hora española). Llegará el 20 por la tarde al aeropuerto de Manises para jugar el 21 en Mestalla.

Etta Eyong será el primero en volver

Etta Eyong ha sido convocado por la Selección de Camerún para disputar los play-offs de África que darán el pase a una selección de la Confederación Africana de Fútbol para el Torneo clasificatorio del Mundial

Las semifinales tendrán lugar el jueves 13 de noviembre, mientras que la final se celebrará el domingo día 16. Estos encuentros se disputarán en Rabat, Marruecos. Camerún se medirá en la semifinal a la RD Congo y el ganador de dicho compromiso se enfrentará al vencedor de la semifinal disputada entre Nigeria y Gabón.

Es por ello que está previsto que el delantero esté el lunes o martes de la semana que viene ya a las órdenes de Julián Calero en Buñol para preparar el partido del viernes.

Etta Eyong con la selección de Camerún | Federación de Fútbol Camerún

Ryan, con Australia en Nueva York

Por su parte, Mathew Ryan ha recibido la citación de la Selección de Australia para la disputa de dos encuentros amistosos frente a Venezuela y Colombia.

El partido ante el combinado venezolano se disputará el próximo 14 de noviembre a las 08:00 p.m. (hora local) en el Shell Energy Stadium (Houston, Texas), mientras que el encuentro ante Colombia tendrá lugar el 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora local) en el Citi Field (Queens, New York). Es decir 2 de la madrugada de España del 19 de noviembre, por lo que hasta el jueves 20 no estará disponible, o lo que es lo mismo, el día antes del partido.