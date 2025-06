Este es el mercado que afronta el Levante UD, todavía sin director deportivo

La salida de Miñambres (presente el domingo en el Ciutat de Valencia), dejó al Levante UD huérfano en una posición estratégica, que si ya era importante en La Liga Hypermotion, más todavía con el equipo en primera división.

La plantilla, cogida con pinzas en un mercado de mínimos por la compleja situación económica del club, tendrá que dar un salto de calidad importante (el que permita el Fair Play), para buscar las piezas necesarias para dar a Calero las herramientas suficientes para luchar por seguir un año más en la élite del fútbol nacional.

El Consejero Delegado se ha reunido con varias opciones de una larga lista en la que destacan nombres como el del valenciano Diego López o Rubén Reyes, todas ellas cortas por un mismo patrón: joven, que ase ajuste a la situación económica del club y sepa manejarse en un presupuesto muy ajustado.

37 operaciones de mercado la pasada temporada

En la 24-25 llegaron al Levante en el mercado estival Elgezabal , Morales, Iborra, Pampin, Alfonso Pastor, que debutó en la última jornada de liga, Dani Martín, cedido al Marbella y el único por el que se pagó traspaso, cerca de 100.000€ al Rayo Majadahonda.

En invierno, Forés llegó cedido, y el club pagó la mitad de la ficha y la prima por ascenso que ronda los 100.000, además de Manu Sánchez por otros 120.000 procedente del Górnik Zabrze, e Igansi Miquel con la carta de libertad.

A esto hay que sumar las salidas de Dani Gómez, cedido primero al Valencia y luego traspasado al Zaragoza, Andrés García Al Aston Villa por 7 millones de euros, Fabrício al Vitória brasileño por 600.000€, Bouldini al Deportivo de la Coruña por 300.000€, Buba Sangaré a la Roma por 1,5 Millones y Franquesa al Leganés por 100.000€, además de Femenías, Capa, Álex Muñoz, Blesa, Postigo, Cantero y Rober Ibañez con la carta de libertad.

Clemente, Cuñat y Dani Martín vuelven de sus respectivas cesiones. De ellos, solo el guardameta internacional sub-21 que este año h ajugado en el Cartagena, tiene opciones de estar el año que viene en el primer equipo.

Es decir 18 salidas y 9 llegadas, en una temporada de mínimos en la segunda división, por lo que si se realizaron 37 operaciones de mercado el curso que acaba de terminar, el que arranca no se quedará corto.

Portería, central, laterales y delantero, principal preocupación

Acaban contrato Andrés Fernández, Unai Elgezabal, Ignasi Miquel, Pampín, Marcos Navarro, Oriol Rey, Algobia, Iborra y Morales, pero no habrá problema para que sigan un año más en el Ciutat.

En la portería es donde existen más incógnitas. Andrés Fernández, acaba contrato y el club busca alternativas para Alfonso Pastor y Primo en calidad de cedidos, por lo que habrá que decidir si se apuesta por el veterano guardameta con Cuñat como escudero, o se acude al mercado para buscar una alternativa o incluso dos.

Con el ofrecimiento de Keylor Navas al club para estar el año que viene bajo palos en Orriols, no sería descabellada su vuelta junto con la de Dani Cárdenas si no continua Andrés Fernández, lo que seguro que no habrá son dos porteros veteranos en la primera plantilla, o al menos esa es la intención del club.

En defensa Ignasi Miquel acaba contrato, y hasta donde sabemos, no renovará, por lo que se afrontaría la temporada con Dela, Elgezabal y Cabello como centrales, y aquí el club si que tendrá que buscar un recambio de garantías para competir en la máxima categoría.

Sucede lo mismo en las bandas. Xavi Grande y Marcos Navarro necesitan minutos y en primera será complicado que los encuentren y aquí el club baraja dos cesiones a un club donde si tengan continuidad. De ambos, Grande es el que más opciones tiene de seguir vistiendo de granota si sale Manu Sánchez, por lo que en cualquier caso, el club necesita dos hombres de banda para la defensa.

Carlos Álvarez, Morales, Lozano, Brugué (renovado hasta 2028), Oriol Rey, Iborra, Algobia, Pablo Martínez y Lozano continuarían en el centro del campo y las bandas ofensivas y pese a tener las posiciones dobladas, aquí el club no descarta incorporar un jugador en el centro del campo y otro que pueda actuar en banda izquierda si no se produce ninguna salida.

Otro de los frentes abiertos (y quizá junto con la portería, el más importante) es la delantera. El club sólo cuenta con Iván Romero y Carlos Espí. Lo normal es que se busque un refuerzo más que podría ser de nuevo Forés, que vestiría una temporada más de granota si no se llega a un acuerdo por el traspaso del jugador.

Carlos Espí con el Levante UD | Adolfo Benetó | Levante UD

Esto si no sale cedido Espí en busca de minutos, entonces habría que buscar otro delantero, pero aquí la última palabra la tiene el entrenador, porque encontrar un delantero de la envergadura, movilidad y gol como el valenciano, y que sea como dijo Pablo Sánchez en Onda Deportiva la pasada semana “Bueno, bonito y barato”, es prácticamente imposible.

El Villarreal, abierto a ayudar a Levante cediendo futbolistas

Con el submarino en la Champions League, el club tendrá que reforzarse para tener una plantilla de garatías para competir en Europa y en La Liga, por lo que habrá jugadores que saldrán cedidos para que sigan creciendo y ahí es donde pueden llegar las sinergias entre amarillos y granotas.

La de cesión de Forés en la que el Levante asumió el 50% de la ficha (aunque tiene que abonar una prima por ascenso de 100.000), es un formato en el que ambas entidades pueden llegar a un acuerdo.

Altimira, Carlos Romero, Ramón Terrats incluso Pau Cabanes, cedidos esta temporada en Leganés, Español, Getafe o Alavés, son opciones para reforzar al conjunto granota si el Villarreal opta por sacar de nuevo a estos jugadores para que sigan teniendo minutos.

Estas operaciones, de cerrarse, acabarían con las necesidades en lateral derecho y el izquierdo, el centro del campo y la delantera y además es un escenario ideal para el conjunto castellonense, porque tendría a los jugadores a un paso de casa y en primera división.