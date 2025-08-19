Este domingo vive el Osasuna - Valencia en el Radioestadio Valenciano

El Valencia busca su primera victoria de la temporada tras el empate ante la Real Sociedad en Mestalla.

Este domingo vive el Osasuna - Valencia desde las cuatro y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadis Ibertecno y Joc Motel.

Con la narración de Sergi López, la dirección de Boro Peiró y el análisis de Santi Marín, Alejandro Sahuquillo y Mario García.