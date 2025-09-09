Este es el calendario completo de Valencia Basket para la temporada 25-26 en ACB

La Liga Endesa 2025-26 ya conoce su hoja de ruta, con todo el calendario de emparejamientos ya disponible, con los partidos de cada una de las 34 jornadas ligueras.

Una semana después de la Supercopa Endesa Málaga 2025 (27-28 septiembre), el primer finde de octubre (4-5) arrancará con el Unicaja-Surne Bilbao Basket (sábado, 18h) con otros 8 partidos muy esperados, tras un largo verano en el que conformar las nuevas plantillas de la 2025-26.

Tras la Jornada 8 (22-23 noviembre) llega el primer parón por la ventana FIBA, si bien el regreso en la Jornada 9 (6-7 diciembre) no puede tener más morbo: Melvin Ejim recibiendo a "su" Unicaja, David Kramer de vuelta a tierras tinerfeñas y Darius Thompson poniendo color al explosivo Baskonia-Valencia Basket.

El Playoff de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.

Valencia Basket

La competición para los de Pedro Martínez arrancará en el flamante Roig arena ante el FC Barcelona el domingo 5 de octubre a las 19.00 en el partido que además cierra la jornada inaugural.

Ricky Rubio visitará Valencia el domingo 26 de octubre a las 18.00, Unicaja vendrá al Roig Arena en el segundo domingo del mes de enero a las 12.30 y el Real Madrid el 26 de abril a las 19.00. Todos los partidos como local, se jugarán en domingo, cerrando la fase regular ante el Dreamland Gran Canaria el último fin de semana del mes de mayo.

La Copa en el Roig Arena

La próxima Copa del Rey se jugará en el nuevo Roig Arena, con el Valencia Basket como equipo anfitrión, además de los siete mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa 25-26 entre el 19 y el 22 de febrero.