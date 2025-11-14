Este es el balance de Miguel Ángel Corona como director deportivo del Valencia CF desde su llegada en 2020

Miguel Ángel Corona llegó al Valencia CF en enero de 2020 para hacerse cargo de los scoutings de la mano de César Sánchez, para asumir su rol tras dimitir éste de su cargo, y el club, tras cinco años en el cargo, le ha despedido con un escueto comunicado de poco más de 30 palabras.

Las formas no son el fuerte de Meriton en el Valencia, que una vez más acaba siendo desagradecido ante quien con errores y aciertos ha dado la cara en los peores años de la historia del club, aunque con el en el cargo, hay muchas más sobras que luces en cuanto a nombres en el club.

Primer año nefasto

Su primera decisión nada más llegar fue la de regalar a Parejo y Coquelin y rascar 51 millones de euros por las ventas de Rodrigo y Ferrán Torres, eso sí, sin incorporar a nadie ese mercado estival.

En enero, la carta de presentación del manchego en cuanto a llegadas fue traer gratis a Ferro, Cutrone y Oliva cedidos, jugadores que se marcharon prácticamente como llegaron con un rendimiento nulo en un año que arranca Javi Gracia como técnico para terminarlo Voro tras la espantada del navarro ante las mentiras de la propiedad.

Ferro, Cutrone y Oliva en su primere entrenamiento con el Valencia | Valencia CF

La era Bordalás

La llegada de Bordalás la temporada siguiente cambió poco o nada las sensaciones, pese a conseguir llegar a la final de Copa del Rey. En verano, Gameiro, Sobrino, Jason, Piccini, Mangala, Manu Vallejo y Kangin Lee salen del club a coste cero y Corona consigue las cesiones de Alderete, Helder Costa y Hugo Duro, además de pagar 9 millones por Marcos André y 2,5 por Foulquier, petición expresa del técnico.

El mercado invernal no dejó salidas pero si las llegadas de Bryan Gil e Ilaix Moriba cedidos, además del pago de 800.000 euros por el traspaso de Cömert. En ese mes de enero el club hace efectivo el ingreso de 850.000€ para quedarse en propiedad a Mamardashvili.

Llega Gatusso

Ese verano el equipo sigue en descomposición y además de la espantada de Bordalás, el club saca gratis a Cillesen, Koba, Cheryshev y Racic, vendiendo a Guedes por 32 millones de euros, a Soler por 18 y por 3 a Maxi.

Con Gatusso en el banquillo, llegan cedidos Lino, Nico, Cenk De nuevo Ilaix y Justin Kluivert, además de pagar 4M por el traspaso de Hugo Duro, 5 por Almeida y cerrar el mercado con la llegada como agentes libres de Samu Castillejo, Cavani y Herrerín.

Gatusso no aguanta el engaño de la propiedad una vez más, y al igual que Gracia y Bordalás sale del club y mientras se cierra la incorporación de Baraja es de nuevo Voro el que se hace cargo del equipo hasta que llega el Pipo con Marchena para salvar in extremis al club de perder la categoría.

Con Baraja al frente

El segundo curso de Baraja en la temporada 23-24, arranca con la venta de Yunus por 20 millones de euros, la de Racic por uno y la salida gratis de Lato, Cavani y Castillejo.

Corona refuerza el equipo con Cenk Ozakar y Pepelu pagando 5 millones por cada uno de ellos, además de los 250.000 que invierte en Canós.

En enero salió gratis y por la puerta de atrás Gabriel Paulista y llegó cedido Peter Federico. Con ello, el Valencia salva la categoría sin problemas, dejándose ir en las últimas jornadas de la competición.

Presentación de Dani Gómez | Onda Cero

El curso pasado, Corona consigue sacar cedidos al Valladolid (que desciende) a Cömert y Ozakar, para traer cedidos en verano a Rafa Mir, Enzo Barrenechea, Caufriez y Dani Gómez.

Salvo el argentino, el paso del resto de jugadores por el Valencia ha sido testimonial, a la altura del tridente italiano con el que debutó, y además llegaron Germán Valera y Dimitrievsky gratis pagando 1,2 millones por Luis Rioja.

En enero, se tuvo que sacar a Dani Gómez, Germán Valera y Alberto Marí para dejar hueco a Sadiq, Iván Jaime y Max Aarons, en una ventana de traspasos marcada por la salida de Baraja el 23 de diciembre y la llegada de Corberán en plena Noche Buena. El equipo estaba en descenso con 8 puntos cuando sale el vallisoletano y con Corberán se salva de nuevo del descenso in extremis.

La presente campaña arranca con las salidas de Canós, Alberto Marí, Guillamon y Cenk gratis y las ventas de Mamardashvili por 30M, Yarek por 9.8, Mosquera por 15 y Fran Pérez por uno, con la mancha en el expediente del trato dispensado a Canós y Guillamón antes de su salida, apartándolos del equipo.

El balance total de este curso es de 55.8 millones de euros en salidas, de los que se invierten 3,6 en Copete, suplente en el Mallorca, 4 en Ugrinic que llega lesionado, 2 en Santamaría, y llegan cedidos Julen Aguirrezabala, Ramazani lesionado casi desde su llegada y Lucas Beltrán.