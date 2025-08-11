Javi Guerra: "“Feliz porque es lo que quería, seguir en el Club. Creo que también me lo he ganado"

El centrocampista valenciano Javi Guerra ha renovado con el Valencia CF hasta junio de 2029, lo que marca un paso clave en su consolidación dentro del club como jugador de la casa y referente en la medular.

Pese a las grandes ofertas con las que contaba en las que le duplicaban el sueldo, Javi ha decidido quedarse y ha declarado sentirse especialmente orgulloso de continuar en el club de su tierra: “Feliz porque es lo que quería, seguir en el Club. Creo que también me lo he ganado y espero que sea una gran temporada para todos y podamos conseguir cosas bonitas”.

Destacó además la conexión emocional con la camiseta: “El escudo del Club marca mucho más. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí y de seguir progresando”.

Un doblete simbólico en el Trofeu Taronja

Guerra celebró su renovación con una actuación estelar en el Trofeu Taronja: anotó dos goles decisivos frente al Torino FC, en lo que fue una noche especial tanto para él como para la afición. Ha sido su primer doblete con el equipo que le hs visto crecer e incluso ha bromeado con ello diciendo que espera que no haya fundido los goles para lo que queda de temporada.

El jugador reconoce que la llegada del técnico Carlos Corberán ha sido fundamental para liberar su potencial: “Desde que llegó Corberán me dio esa confianza que me vino muy bien. Me solté más y llegaron buenas actuaciones”.

Además, ha aprovechado para agradecer el apoyo de la afición y pedirles que sigan llenando Mestalla: “Que vengan a apoyarnos, porque son una parte muy importante del equipo y de nuestro rendimiento… por nuestra parte, intentar dejarlo todo y dar muchas alegrías”.