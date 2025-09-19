Vuelven las Jornadas de Venta Privada en Mercedes-Benz Valdisa

Amplia oferta de vehículos: Nuevos, Gerencia y KM0

La selección incluye modelos de combustión, híbridos y eléctricos con precios especiales y entrega inmediata, adaptados a todas las necesidades de movilidad.

Disponibilidad inmediata: stock en nuestras instalaciones

Valdisa pone a disposición de los asistentes un extenso inventario de vehículos listos para ser entregados en el momento, garantizando la calidad y fiabilidad propias de Mercedes-Benz.

Reserva tu cita online: ventajas exclusivas

Para acceder a estas condiciones preferentes, es imprescindible agendar la visita en el siguiente enlace

Te esperamos en Mercedes-Benz Valdisa (Avda. La Pista, 50, Massanassa) del 25 al 27 de septiembre.

Horario especial del evento:

●Jueves y Viernes: 9:00 a 20:00h (ininterrumpido)

●Sábado: 10:00 a 14:00h