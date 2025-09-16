Vithas Valencia 9 de Octubre se posiciona a la vanguardia de la cirugía mamaria con técnicas personalizadas

El aumento mamario con implantes sigue siendo una de las cirugías estéticas más populares a nivel mundial. Sin embargo, la elevación mamaria (mastopexia) ha mostrado un crecimiento más notable, con un aumento del 31,4% en solo un año. También se ha incrementado significativamente el retiro de implantes mamarios con un aumento del 22,6% en un año.

En un contexto donde la cirugía mamaria continúa evolucionando con innovaciones que priorizan la salud, la estética y la recuperación rápida, la unidad de cirugía plástica y reparadora de Vithas Valencia 9 de Octubre continúa su compromiso con tratamientos individualizados y técnicas de última generación. “Para nuestro equipo de cirugía plástica es muy importante evaluar cada paciente para ver y estudiar sus expectativas y poder ofrecerle la técnica quirúrgica más adecuada a su caso en un entorno hospitalario que garantice la seguridad del paciente”, afirma la doctora Sara Morales, cirujana plástica, estética y reparadora.

Según la profesional, “realizamos un enfoque integral en los procedimientos incorporando protocolos quirúrgicos que no solo buscan resultados naturales y armónicos, sino también una recuperación más rápida y segura para las pacientes; sin embargo, no hay que olvidar que cada intervención es única. Evaluamos cuidadosamente las expectativas y condiciones de cada mujer para ofrecerle la técnica más adecuada, ya sea con implantes, reducción de volumen o lifting mamario”.

Además, estas intervenciones no solo buscan mejorar la estética mamaria, sino también aliviar molestias físicas, corregir asimetrías y ayudar a pacientes a recuperar su bienestar y autoestima como es el caso de la reconstrucción mamaria o posmastectomía por cáncer. “En casos como el cáncer de mama, la colaboración entre oncólogos, cirujanos generales y cirujanos plásticos es esencial para planificar una reconstrucción inmediata o diferida, lo cual solo es posible en centros con equipos multidisciplinares bien coordinados”, subraya la profesional.

Seguridad, estética y bienestar

Las técnicas quirúrgicas deben adaptarse a las necesidades anatómicas y emocionales de cada paciente. “Desde el uso de implantes submusculares con abordaje inframamario hasta la mastopexia con cicatrices mínimas, el objetivo es intentar preservar la funcionalidad, la sensibilidad y la posibilidad de lactancia, aspectos que recientes estudios han demostrado que pueden verse afectados”, afirma la especialista.

“En el caso de aumento mamario, mediante implantes (de silicona o solución salina) los cirujanos de la unidad optan mayoritariamente por la vía de abordaje inframamaria, aunque en ocasiones se puede realizar vía areolar o axilar”, comenta la doctora Morales.

Mamoplastia de reducción

El excesivo volumen de los senos ocasiona trastornos emocionales y de autoestima, así como incomodidad en el uso de ciertas prendas de vestir. ”Por lo general, -comenta la doctora-, se realiza la extirpación a través de una incisión en forma de ancla o T invertida para poder extirpar el volumen mamario deseado además de reafirmar la piel”.

Mastopexia (lifting mamario)

Además, las mujeres por los embarazos o alteraciones de peso sufren cambios en su cuerpo que afectan a las mamas. “Esta cirugía trata de reposicionar las mamas a su posición original, en algunas ocasiones puede ir acompañada de una prótesis mamaria para unos mejores resultados en los casos en los que las mamas por diferentes motivos han quedado muy vacías”. Dependiendo de la calidad de la piel, del grado de flacidez, del tamaño de areola pezón será la técnica utilizada, con lo cual la cicatriz ira alrededor de la areola, con una incisión vertical, o en forma de ancla, siempre tratando de ocultarla en los pliegues naturales”, concluye la doctora Morales.

