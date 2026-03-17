Vithas Valencia 9 de Octubre impulsa su liderazgo en cardiología con la nueva Unidad de Arritmias

La apertura de la nueva Unidad de Arritmias posiciona al hospital Vithas Valencia 9 de Octubre como referente en el diagnóstico y tratamiento avanzado de los trastornos del ritmo cardiaco. Integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, la unidad incorpora una sala de angiografía Azurion 7 de Philips, un espacio de última generación diseñado para el tratamiento de patologías cardiacas, vasculares y neurovasculares, que combina herramientas intervencionistas 3D, fusión con imagen en vivo y un flujo de trabajo altamente intuitivo.

Durante la presentación, José Luis Rey, director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre, ha destacado que “esta tecnología de vanguardia nos permite ofrecer a cualquier paciente con factores de riesgo cardiovascular, un abordaje más seguro, preciso y eficaz desde el primer contacto. La calidad de imagen, la reducción de radiación y la posibilidad de controlar todas las aplicaciones sin abandonar la sala marcan un antes y un después en la atención de las arritmias”. Además, enfatizó que “nuestro compromiso es anticiparnos a las necesidades de una población en la que las arritmias son cada vez más frecuentes y necesitan un abordaje más personalizado”.

En este sentido, el doctor Ignacio Sánchez Lázaro, responsable de la Unidad de Cardiología integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, añadió que “la unidad combina las ventajas fundamentales que hoy exige el abordaje de las arritmias: la incorporación de tecnología de última generación, la disponibilidad de especialistas en electrofisiología de alto nivel, y la capacidad del hospital para ofrecer procesos más seguros, rápidos y resolutivos. Esto nos permite atender a pacientes con sospecha o diagnóstico de arritmias —especialmente fibrilación auricular— y a personas con factores de riesgo cardiovascular de manera preferente”. Asimismo, subrayó que “en los casos urgentes, la capacidad de tratar arritmias e implantar marcapasos en menos de 48 horas supone una mejora tangible en el pronóstico y en la experiencia del paciente”.

El sistema Azurion 7 ofrece una visualización 3D avanzada y la posibilidad de fusionar imágenes en tiempo real, lo que facilita la planificación y guiado de los procedimientos.

Gracias a su diseño centrado en el equipo clínico, permite realizar intervenciones con mayor eficacia y seguridad, manteniendo la atención continua sobre el paciente.

La carga creciente de las arritmias en España

Las arritmias —especialmente la fibrilación auricular (FA)— son cada vez más prevalentes en España, situándose en en el 4,4% de la población ≥40 años, alcanzando un 17,7% en mayores de 80 años, y se estiman más de un millón de personas afectadas, con un porcentaje significativo de casos no diagnosticados, según las guías avaladas por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) que indican que la FA multiplica por cinco el riesgo de ictus, una de sus complicaciones más graves.

Tal como explica el doctor Sánchez Lázaro, “la evidencia epidemiológica muestra una tendencia ascendente vinculada al envejecimiento poblacional y al aumento de los factores de riesgo cardiovascular”.

Con esta nueva Unidad de Arritmias y la incorporación del sistema Azurion 7, Vithas Valencia 9 de Octubre refuerza su capacidad diagnóstica e intervencionista y su papel como centro de referencia en el tratamiento integral de las arritmias.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.