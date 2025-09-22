Vithas forma en RCP al voluntariado del Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

El Hospital Vithas Valencia Turia, que abrió sus puertas el pasado mes de abril, ha sido el lugar escogido este año para llevar a cabo la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigida al voluntariado que participará en el Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de 2025.

En la sesión impartida en el nuevo hospital del grupo Vithas, patrocinador de ambas pruebas, ha participado más de medio centenar de personas. Ésta es la primera de una serie de clases teórico-prácticas en las que pueden participar todas las personas apuntadas al voluntariado de las carreras con el objetivo de que, en caso de urgencia durante los eventos, puedan reaccionar y sepan cómo realizar los primeros auxilios hasta que lleguen los servicios sanitarios.

Desde 2016, Vithas promueve activamente los hábitos saludables vinculados al deporte a través de charlas informativas, iniciativas divulgativas y una decidida implicación en la formación del voluntariado del Maratón y el Medio Maratón Valencia; de hecho, son los propios profesionales médicos y de enfermería de los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Valencia Consuelo y, por primera vez este año, también Vithas Valencia Turia quienes se encargan de las clases.

La directora médica de las pruebas, la doctora Virginia López, ha expresado su agradecimiento “por el compromiso del grupo Vithas al formar a cientos de voluntarios que no solo cardioprotegerán nuestros eventos deportivos, sino también su entorno cercano. Esta labor demuestra una firme implicación en la mejora de la supervivencia tanto de los corredores como de la ciudadanía general, capacitando a los voluntarios para reconocer situaciones críticas e iniciar actuaciones de emergencia”.

Por su parte, Víctor Marí, responsable de Voluntariado del Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, apunta que “gracias a los cursos que imparte Vithas nuestro voluntariado adquiere los conocimientos necesarios para poder reaccionar a situaciones que pueden darse en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Por tanto, además de conseguir mejorar su preparación para nuestros eventos también mejoramos los conocimientos en RCP de la sociedad valenciana”.

Asimismo, el director gerente del Hospital Vithas Valencia Turia, el Dr. Javier Palau, señala “la satisfacción que supone acoger esta actividad formativa en nuestras instalaciones. Para Vithas, apoyar dos de los eventos deportivos más relevantes de la ciudad forma parte de nuestro compromiso con la promoción de la salud, la prevención y la cultura del esfuerzo”.

La colaboración con ambas pruebas se enmarca en la prioridad de los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Valencia Turia por la prevención, el bienestar comunitario y la práctica responsable del deporte.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.