Vino, música y atardecer: vuelve el TarDeO de la DO València

El TarDeO se ha consolidado como una experiencia diferente para quienes buscan romper la rutina entre semana. Música en directo, ambiente mediterráneo y una selección de vinos locales se combinan en un entorno singular: la terraza de El Camarote de la Marina, con vistas privilegiadas al puerto de València.

Vinos con carácter mediterráneo

En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de seis vinos con mucha personalidad, pensados para disfrutar, descubrir nuevos sabores y compartir momentos:

•Blancos: Cullerot (Celler del Roure), 2L (Cooperativa de Titaguas) y Silencio, es música (Bodegas Godelleta).

•Tintos: Mala Vida Tinto (Bodegas Arráez), Henri Marc Merlot (Baronía de Turís) y Bilogía (Casa Los Frailes).

Un recorrido que refleja nuestra tierra y la pasión de quienes elaboran vinos auténticos, frescos y con sello valenciano.

Un plan para brindar sin prisas

El TarDeO es más que una degustación: es un plan perfecto para salir de la rutina, brindar con amigos, descubrir etiquetas diferentes y dejarse llevar por la música en directo en un ambiente único junto al mar.

La entrada incluye una copa de bienvenida gratuita y la posibilidad de seguir explorando vinos de la DOP Valencia en un entorno pensado para relajarse y disfrutar.

Entradas limitadas

El aforo es reducido y en la última edición las entradas se agotaron rápidamente. Por eso, la organización recomienda reservar cuanto antes:

Reserva tu plaza aquí.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 19:00 – 21:30h

Lugar: El Camarote and The Roof, Marina Real Juan Carlos I – 46024 -Valencia

El vino, la música y el atardecer se unen en un plan irresistible.

Este evento está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Generalitat Valenciana.