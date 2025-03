2L: un viaje único a la esencia de la Merseguera

Luis y Lucas, los hermanos Izquierdo, han presentado con gran éxito su nueva línea de vinos bajo la insignia 2L, un evento que ha reunido a distribuidores, restauradores y medios de comunicación en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Valencia. La sala, completamente llena, reflejaba el creciente interés y apoyo hacia este innovador proyecto vinícola que apuesta por la viticultura autóctona y la valorización de la uva Merseguera.

Este nuevo proyecto es un homenaje a la tierra, la tradición y, sobre todo, a la Merseguera, una variedad autóctona que se ha cultivado en Titaguas durante

generaciones. Con el lanzamiento de estos nuevos vinos, buscan reforzar la identidad de origen y el compromiso con la viticultura de calidad, a la vez que apuestan por el futuro con una mirada innovadora y sostenible.

“Queremos poner en valor no solo la Merseguera, sino también el Alto Turia que es una zona con mucho potencial, sobre todo para vinos blancos. Queremos que relacionen nuestros vinos con su zona de producción, su origen” señalaba Luis Izquierdo.

2L Merseguera | d.o vinos de Valencia

Tres vinos, tres expresiones distintas de una misma uva, la Merseguera

2L, frescura en su máxima expresión

El primero de sus vinos, 2L; surgió hace ya cinco años, como homenaje a sus raíces, su tierra y sobre todo a su unión familiar. Toma su nombre de las iniciales de los hermanos; Luis y Lucas. Se trata de un blanco joven, del año, que destaca por su frescura y carácter frutal. La vendimia se realiza de forma mecánica y el vino fermenta en depósitos de cemento con control de temperatura, donde permanece con sus lías durante 4 o 5 meses. Este proceso de elaboración le otorga una expresión fresca, limpia y con una marcada personalidad que ha conquistado a los paladares más exigentes. El propio Pedro Ballesteros, Master of Wine, destacaba hace un año su carácter, su expresividad y su capacidad para trasladarte a su zona de producción.

Rechiruela, un vino de infinitos matices.

Proviene de su parcela más alta, situada a 1100 metros de altitud. Este vino se caracteriza por una vendimia manual que asegura la selección de las mejores uvas. Posteriormente, se prensa y fermenta en depósitos de cemento, con una crianza adicional de 4 a 5 meses en barricas mixtas de roble y acacia, donde termina la fermentación con sus lías finas. El resultado es un vino goloso, untuoso y redondo, con una complejidad y equilibrio que lo convierte en una opción destacada para los paladares más exigentes.

Los jolines, una nueva expresión de Merseguera.

El tercer vino, Los Jolines, es la propuesta más artesanal de la cooperativa. Con una producción limitada a tan solo 300 botellas, Los Jolines ha requerido años de desarrollo y perfeccionamiento. Para este vino, se seleccionan los mejores racimos de las viñas, que se introducen manualmente, uno a uno, en el depósito para realizar una maceración carbónica, una técnica mucho más habitual en la elaboración de vinos tintos. La fermentación se realiza con levaduras autóctonas y se realiza una cata semanal hasta que el equipo considera que ha alcanzado el punto óptimo de carbónico. Posteriormente, se prensa el vino y se trasiega a depósitos de acero inoxidable, donde se realizan trasiegos hasta que el vino se limpia y se estabiliza. El resultado es un vino único, que refleja la dedicación y el cuidado puestos en su elaboración.

Un proyecto con visión de futuro

Durante la presentación, Salvador Manjón, Presidente de la DO Valencia destacó la importancia de este nuevo proyecto “esta es una de las presentaciones que más me han emocionado. Dos jóvenes, que, gracias a la ilusión y el empeño familiar, han conseguido elaborar una gama de vinos adecuada al mercado, bien presentados y con una gran personalidad. Como Presidente, no puedo estar más orgulloso” expresó Manjón, subrayando el esfuerzo por dar valor a una de las variedades más representativas de nuestra Denominación.

El éxito de este proyecto es el futuro de una zona cuyo potencial se abre camino a golpe de buen vino y una firme apuesta por lo local.