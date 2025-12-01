La valenciana Tamar afianza su presencia global con su participación en Feria Piscina Barcelona 2025

La feria Piscina Barcelona es la cita bienal más relevante en Europa para el sector de piscinas, wellness y outdoor, organizada por Fira de Barcelona con el apoyo de la patronal ASOFAP. Para esta edición se han reunido más de 400 expositores de 30 países, con una superficie expositiva de 45.000 m² repartida entre los pabellones 1 y 2, y un fuerte crecimiento del área.

Tamar ha aprovechado la feria como plataforma para expandir su presencia internacional y consolidar relaciones comerciales con nuevos mercados, apoyada por sus más de 25 años de experiencia y su alcance global actual ofreciendo soluciones de alta calidad. Dispone de una planta de más de 12.000 m2 y una capacidad productiva superior a 7.000 toneladas de biocidas al año, posicionándose entre las mayores instalaciones del sector en España y Europa. Su línea “Piscina” cubre todas las necesidades de tratamiento y mantenimiento del agua exportando actualmente a más de 55 países.

Este 2025, Tamar presentó sus biocidas, alguicidas, cloros y soluciones de mantenimiento desarrollados bajo altos estándares, destacando su capacidad para ofrecer volúmenes industriales y convertirse en socio estratégico para distribuidores y operadores del sector.

La empresa cuenta con laboratorio propio y rigurosos controles de calidad, reforzando su estrategia de innovación y expansión internacional.

Piscina Barcelona 2025 representó una oportunidad para mostrar al sector la calidad y capacidad productiva de Tamar.

“Queremos reforzar nuestro compromiso con la innovación, sostenibilidad y la excelencia en el mantenimiento del agua, ofreciendo productos confiables para todo tipo de instalaciones acuáticas” señala la dirección de la empresa.