La DO Utiel-Requena pone en marcha un plan estratégico para los próximos tres años

Las distintas aportaciones y visiones internas y externas han dado lugar a consensos y líneas de acción compartidas que serán desarrolladas paulatinamente durante los próximos años. Dentro de las líneas principales a desarrollar destacan la apuesta por el enoturismo, por la sostenibilidad y por las variedades autóctonas. Con estas guías se busca fortalecer el trabajo de bodegas y viticultores e impulsar las oportunidades del territorio. El futuro de la DO Utiel-Requena pasa por reforzar su identidad, garantizar la sostenibilidad del viñedo y generar valor compartido para viticultores, bodegas y consumidores, potenciando el reconocimiento de su marca dentro y fuera de nuestras fronteras. Con una misión y visión definidas, y unas metas consensuadas ya iniciadas, la DO Utiel-Requena afronta comprometida este 2026 para enriquecer su presente y su futuro.