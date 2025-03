La DO Utiel-Requena celebra su primer salón de vinos en Londres con 14 bodegas

La DO Utiel-Requena ha celebrado en la capital británica su primer salón de vinos junto a 14 bodegas. En esta misión comercial, los representantes de las bodegas han trabajado para captar nuevos clientes e importadores que introduzcan en el mercado británico los vinos de la DO Utiel-Requena.

Las bodegas participantes fueron: Vibe, Chozas Carrascal, Vera de Estenas, Jiménez Vila Hnos., Finca San Blas, Montesanco, Pago de Tharsys, Clos Cor Vi, Hispano Suizas, De Moya, Sierra Norte, Nodus, Cherubino-Valsangiacomo y Coviñas.

El evento estaba dividido en tres partes: Mesa Redonda, Masterclass y Salón de vinos. Cada una de las partes tenía un interés particular, diversos participantes y amplias temáticas.

Mesa redonda

Dirigida por el medio de comunicación Drink and Business, se debatió sobre la creciente relevancia de la región para el mercado del Reino Unido a través de la sostenibilidad y las prácticas orgánicas. Los perfiles que participaron en ella fueron de gran relevancia, tales como Sarah Jane Evans (Master of Wine), Joanna Lory (Hallgarten & Novum Wines), Ana Gómez (Co-Founder, Flavours of Spain Ltd & L'Oculto Cocina - Wine Bar – Shop), Sergio Lutri (Wine Manager, PPHE Hotel Group), Leonardo Barlondi (Head Sommelier, The Grill at The Dorchester) y Mike Best MW (Wine Product Manager for Boutinot Wines).

Además, la mesa redonda contó con la participación del director del proyecto de investigación Valora Bobal, Diego Intrigliolo, y puso la guinda a la jornada la cata de cuatro vinos,explicados por los propios productores.

Masterclass

Dirigida por la Master of Wine Sarah Jane Evans, una veintena de participantes cataron 10 vinos de las bodegas participantes a la vez que se debatía sobre “Más allá de Bobal: Innovación, Patrimonio y Viticultura Sostenible en la DO Utiel-Requena”. Una cata amena y dinámica que convivió con los datos más relevantes y destacados de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

Salón de vinos

Durante la jornada, y solo bajo registro, profesionales, prensa y estudiantado pudieron catas las referencias que las bodegas presentaron para este mercado.

En representación de la DO cubrió el evento el presidente, José Miguel Medina, que destaca que "Reino Unido es crucial para la DO Utiel-Requena ya que es el primer país al que se exporta vino, por lo que esta acción comercial tiene gran valor para las bodegas de nuestra zona productora".

El evento está integrado en las acciones de promoción internacional que la DO Utiel-Requena tiene previsto para este 2025.