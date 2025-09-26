La UPV y Global Omnium celebran los primeros 10 años de la Cátedra Aguas de Valencia

Una cátedra que arrancó con el rector Francisco Mora y que se mantiene con el actual rector José Capilla que además ha sido el encargado de inaugurar la jornada junto con el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo.

Ambos han coincidido en celebrar el éxito de la Cátedra Aguas y el importante valor de la colaboración entre universidad y la empresa. empresa. Vicente Fajardo ha asegurado que el reto en estos momentos es “atraer y retener talento en el sector del agua que además tiene la obligación de ser transversal e incorporar nuevos perfiles que respondan a los importantes retos que tiene el sector”.

En otro orden de cosas, Fajardo ha informado que Global Omnium recibió anoche en Madrid el reconocimiento Iagua a la mejor empresa del sector ““y lo hemos hecho en nombre y representación de todo el sector, administraciones, ayuntamientos y todos aquellos que formamos el ejercito del agua que hicimos juntos lo imprescindible pero ahora queda un gran trabajo por delante para resolver todo lo necesario que requiere el ciclo integral del agua”.

Por su parte, el rector de la UPV José Capilla, ha asegurado que la “Cátedra Aguas de Valencia ha contado hasta ahor con una actividad muy brillante. En este sentido es fundamental formar estudiantes, atraer talento, formarlo bien y contactarlo con el sector de agua que es mucho más que abrir un grifo, existen riegos por el cambio climático o necesidad de infraestructuras”. Además, ha querido agradecer la labor a los sucesivos directores de la cátedra que con sus equipos ha hecho una labor estupenda”. “La UPV mantiene 110 cátedras y aulas activas y somos la universidad española en números absolutos con más alianzas con su entorno” ha afirmado Capilla.

La primera mesa reúne a Cristina Sola, Comisaria de la CHJ, Juanjo Mayans, jefe de Servicio de Agua de la Diputacion de Valencia, Maria José Magraner, jefa del Servicio del CIclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia junto a Javier Paredes de la UPV y Heliodoro Sancho de Global Omnium para abordar la colaboración público-privada

