El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia desarrolla un plan innovador para minimizar incidentes en Urgencias infantiles

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra hoy 17 de septiembre, el Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia presenta un proyecto innovador que ha permitido identificar más de 100 situaciones de riesgo y desarrollar 24 protocolos específicos para garantizar una atención pediátrica más segura, eficiente y de calidad.

Este proyecto marca un precedente en la seguridad clínica pediátrica y contribuye al objetivo global de la OMS de eliminar los daños evitables en pediatría y neonatología.

Un proyecto innovador que establece un nuevo estándar asistencial

El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia ha culminado un análisis exhaustivo de más de un año, aplicando la metodología internacional AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) y las enseñanzas de la prestigiosa Johns Hopkins University.

Gracias a esta estrategia, el equipo ha detectado más de 100 escenarios potenciales de riesgo que abarcan todo el proceso asistencial, desde la decisión de acudir a Urgencias hasta la finalización del tratamiento.

“Hemos desarrollado un enfoque sistemático que nos permite anticiparnos a los riesgos y garantizar la máxima seguridad para nuestros pequeños pacientes”, explica el doctor Sergio Negre, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia, “lo que nos ha permitido no solo identificar los fallos potenciales, sino también diseñar medidas preventivas específicas para cada situación”.

La seguridad del paciente pediátrico en cifras

Las cifras nacionales sobre seguridad pediátrica ponen de manifiesto la necesidad de iniciativas como la desarrollada por el Hospital Quirónsalud Valencia. Según estudios

recientes, el 12,3% de los niños atendidos en servicios de Urgencias pediátricas en España sufren algún incidente de seguridad, y el 78,6% de estos casos son totalmente evitables.

En el ámbito hospitalario, los eventos adversos afectan al 3,61% de los pacientes pediátricos, de los cuales un 65,5% podrían haberse prevenido. Además, en los servicios de Urgencias pediátricas, algunos estudios reportan tasas de incidentes de hasta el 8,5%, siendo el 85,1% de ellos evitables.

En este sentido, la doctora Luisa Mompó, coordinadora del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia e impulsora junto con el doctor Negre de este proyecto, subraya que “estos datos refuerzan la necesidad de contar con protocolos claros, específicos y eficaces que nos permitan anticiparnos a los riesgos y garantizar la máxima seguridad en la atención de nuestros pequeños pacientes”.

Protocolos innovadores para garantizar la seguridad y un modelo de mejora continua

El proyecto implementado en el Hospital Quirónsalud Valencia ha dado lugar al desarrollo de 24 protocolos específicos que abordan de forma integral los aspectos más críticos de la atención pediátrica.

Estos protocolos contemplan áreas clave como la comunicación y coordinación entre profesionales sanitarios, la seguridad clínica en la realización de procedimientos, la gestión segura y controlada de la medicación, la actuación ante situaciones de crisis y la mejora constante. El doctor Negre destaca la solidez de este trabajo y afirma que “cada situación de riesgo identificada cuenta con su propio plan de contingencia y un promedio de tres medidas preventivas que nos permiten adelantarnos a los posibles incidentes y garantizar la máxima seguridad en la atención”.

Además, subraya que “actualmente nos encontramos en la segunda fase de implementación, lo que refleja nuestro firme compromiso con la mejora continua y la consolidación de un modelo asistencial que sitúa la seguridad del paciente pediátrico en el centro de nuestra labor”.

