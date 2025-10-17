El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Valencia, galardonado con el Top20 de IQVIA

El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Valencia ha sido distinguido con el premio Top 20 de IQVIA 2025. Es la cuarta vez que este servicio recibe esta distinción, lo que pone de manifiesto el gran nivel de excelencia de sus profesionales, que destacan por su alto grado de especialización.

Así mismo, el Hospital Quirónsalud Valencia ha quedado finalista en las áreas de Gestión Hospitalaria, Traumatología y Cardiología.

En total han sido seis hospitales de Quirónsalud los que han sido reconocidos con un total de 18 galardones en la vigésima sexta edición de los Premios IQVIA Hospitales Top 20 2025, en la que han participado 190 centros públicos y privados de todo el país y que reconocen a los hospitales de España con mejor gestión, así como a los más avanzados en diferentes áreas o especialidades.

Los premios analizan 9 áreas clínicas (Digestivo, Musculoesquelético, Pediatría, Respiratorio, Riñón y vías urinarias, Sistema nervioso, Mujer, Corazón, Atención al paciente crítico y Urgencias, a las que hay que añadir Costes hospitalarios y Gestión hospitalaria global. En los diferentes campos estudiados, han visto reconocido su trabajo los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba, todos ellos integrados en la red pública madrileña, el Hospital Universitario

Quirónsalud Madrid y el Hospital Quirónsalud Valencia.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud dispone de 10 centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia conformando un grupo líder a la vanguardia de la medicina privada donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la cabeza de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y sus prestaciones.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.