El Salón 2Ruedas acelera en Feria Valencia la movilidad sostenible y la pasión por las dos ruedas

Las principales marcas del motor van a estar presentes: BMW, Ducati, Harley, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, Peugeot, Suzuki, Sym, Triumph, Vespa, Yamaha, entre otras, y en lo que respecta al sector de la bicicleta, las marcas más punteras del mercado BH, Conor, Cube, Giant, KTM Fahrrad, Mondraker, Trek y muchas más, conformarán el mayor escaparate de vehículos sobre dos ruedas vista hasta la fecha en el salón.

La movilidad sostenible y el alto rendimiento se dan la mano en esta edición con la presentación de novedades exclusivas. Entre ellas destacan las Tracer 9 y Tracer 7 de Yamaja, junto con promociones muy atractivas en las MT07 y MT09 en sus versiones de 35kw. En cuanto a las bicicletas, Volabike llega con la presentación en exclusiva de sus ebikes Velduro Rogue y Velduro Phantom.

Además, el programa se completa con espectaculares exhibiciones de Stunt a cargo de Emilio Zamora, una demostración de Trial Indoor protagonizada por Víctor Palomares y una exhibición de Trial Bike a cargo de Juanda de la Peña. A estas actividades se suman el Simulador MotoGP y la experiencia X Bike, disponibles en el mismo pabellón de la exposición durante todo el fin de semana.

Coincidiendo un año más con el Gran Premio MOTUL de la Comunitat Valenciana, el Salón 2Ruedas promete ser el plan perfecto para disfrutar en familia: emoción, tecnología, promociones exclusivas y una atmósfera única para los amantes del motor y la bicicleta.

2Ruedas abre sus puertas de viernes a sábado en un horario de 11 a 20 horas y el domingo hasta las 18, en el Pabellón 7 de Feria Valencia. Entradas disponibles en este enlace ENTRADAS ON LINE y también en la taquilla, al precio de 10€, menores hasta 14 años gratis, acompañado de un adulto. Parking gratuito para las motos.

+Info: https://dosruedas.feriavalencia.com/