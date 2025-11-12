RunCáncer supera los 3 millones de euros de recaudación para investigación oncológica

Diez años moviéndose por una causa común. El circuito RunCáncer Valencia, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, vuelve a lograr un hito en su lucha contra el cáncer a través del movimiento y el deporte.

En su 11ª edición, el circuito 100% solidario ha superado los 3 millones de euros de recaudación desde que se inició en 2015. “Cada dorsal, cada kilómetro, cada sonrisa cuenta. Diez años sumando fuerzas por la vida, donde cada participante, voluntario, Junta Local, patrocinador y municipio ha dejado su huella en cada marcha y carrera”, ha señalado Tomás Trénor, presidente de Contra el Cáncer en Valencia, quien ha añadido que RunCáncer no es solo un circuito, “es un movimiento de una sociedad valenciana comprometida y que demuestra que juntos podemos cambiar el futuro del cáncer. Este logro es de todos.”.

“Pero, sobre todo, la fuerza de este circuito, su motor, reside en sus participantes: más de 700.000 personas, vecinos y vecinas de nuestros pueblos que han elegido moverse por una causa que nos une a todos. Os seguimos necesitando para que esta carrera por la vida nunca se detenga”, ha destacado Trénor.

Por su parte, el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, ha afirmado que RunCáncer “es un ejemplo extraordinario de cómo el deporte y la solidaridad se unen para transformar la vida de miles de personas. Desde la Diputació de València estamos muy orgullosos de formar parte de este camino y de acompañar a la Asociación en una iniciativa que pone en valor la fuerza de nuestros pueblos y de nuestra gente. RunCáncer es ya patrimonio de la provincia y un motivo de orgullo colectivo.” “Gracias a todos los que lo hacen posible, celebramos un hito histórico en la investigación contra el cáncer. Y desde la Diputación vamos a seguir apoyando para que RunCáncer continúe creciendo y sembrando esperanza”, ha asegurado.

La investigación es vida

El 100% de la recaudación de RunCáncer se destina a financiar proyectos predoctorales que permiten a jóvenes investigadores desarrollar sus estudios en centros de referencia en Valencia. Desde 2016, se han financiado más de 50 proyectos, consolidando a la Junta Provincial como una de las que más apuesta por la investigación predoctoral en España. Estas ayudas se prolongan hasta cuatro años y suponen 88.000 euros cada una (22.000 euros por año).

“Cada euro recaudado se transforma en esperanza y futuro. Apostamos por el talento joven porque necesitamos investigadores que renueven la cantera y nos acerquen a la meta: lograr un 70% de supervivencia en cáncer”, afirma Trénor, quien ha destacado la “labor incansable de nuestros investigadores”.

RunCáncer sigue sumando en su 11ª edición

RunCáncer Valencia ha logrado este nuevo hito mientras está viviendo una súper 11ª edición. En 2025, el circuito ya ha celebrado 102 pruebas (102 marchas y 10 carreras), en las que han participado más de 100.000 personas y gracias a las cuales ya se ha superado los 520.000 euros de recaudación.

A falta todavía de la celebración de otras 13 pruebas (tres de ellas con carrera), el circuito 2025 ya ha superado la cifra de récord lograda en la pasada edición, cuando RunCáncer alcanzó los 500.000 euros 100% solidarios.

Las inscripciones 100% solidarias a las pruebas siguen disponibles de forma online en https://runcancer.com/calendario/. Además, los dorsales de las marchas también están disponibles en la sede Contra el Cáncer en Valencia y en las plantas de Deporte de los centros de El Corte Inglés de Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Avda. de Francia e Hipercor Ademuz.

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, cuenta con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, y con la colaboración y patrocinio de importantes empresas como Germaine de Capuccini, Fundación Vicky Foods, Sklum, El Corte Inglés, Mercedes Benz-Valdisa, Aquaservice, Grupo Bertolín, Arroz Dacsa, Hofmann, Cecotec, Mapfre, Fermax, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Gabol, 42KRunning, IGP Cítricos Valencianos, Cementos La Unión, Chovi, Vareser, Verdejo Segura, Solán de Cabras y Geiser Events.

Contra el Cáncer Valencia

La Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia lleva más de 60 años como entidad de referencia en Valencia en la lucha contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por más de 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.000 colaboradores en toda la provincia y más de 32.000 socios.