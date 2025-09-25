QUIMACOVA dona material de laboratorio a cinco institutos afectados por la DANA

Este jueves, el Instituto IES Berenguer Dalmau de Catarroja ha acogido un acto institucional en el que la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (QUIMACOVA) ha formalizado públicamente la donación de material de laboratorio realizada a cinco centros educativos de la Comunitat Valenciana afectados por la DANA.

La iniciativa, valorada en 15.000 euros, se llevó a cabo con el objetivo de garantizar que el alumnado de estos institutos pudiera continuar su formación científica con los recursos necesarios tras los daños sufridos por el temporal. El acto de hoy ha servido para visibilizar el compromiso del sector químico con la educación y con los municipios más afectados.

Los packs de material de laboratorio fueron distribuidos entre los siguientes centros: IES Berenguer Dalmau (Catarroja), IES La Sénia (Paiporta), IES Sant Vicent Ferrer (Algemesí), IES Número 1 (Cheste) e IES Enric Valor (Picanya).

El acto ha contado con la presencia de Amaya Fernández, presidenta de QUIMACOVA, miembros de su Junta Directiva, el director de QUIMACOVA, Jesús Carretero, y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy Bravo.

“Creemos que la industria no solo debe innovar, sino también cuidar de su entorno. Esta acción nace del compromiso del sector químico con la educación, con los jóvenes y con los municipios que más han sufrido. Apostar por la formación científica es apostar por el futuro de nuestra sociedad”, subraya Amaya Fernández, presidenta de QUIMACOVA.

QUIMACOVA, entidad referente en el impulso de la industria química valenciana, ha querido dar un paso adelante para apoyar a los centros educativos que sufrieron daños durante el temporal. Esta acción nace del compromiso del sector con la formación científica, el entorno social y el futuro profesional de los jóvenes.

La entrega de material representa una contribución directa a la recuperación de espacios formativos esenciales, reforzando el vínculo entre industria y educación en un momento clave para la reconstrucción y el desarrollo.