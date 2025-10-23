Queràmic abre su primera tienda en Valencia e implanta su innovador método QueEasy para la venta de baños

Queràmic, empresa líder en España en la distribución y venta de productos para el baño, revestimientos y suelos cerámicos, ha inaugurado su primera tienda en Valencia -la segunda en España- y presenta QueEasy, un innovador método de venta pionero en el sector baño.

Con este sistema, lanzado con gran éxito en su tienda Flagship de Barcelona en 2024, los usuarios pueden adquirir todos los productos necesarios para un baño nuevo o una reforma completa en tres pasos, eligiendo entre más de 25 carritos con diseños prediseñados, a precio cerrado y con entrega en tan solo 72 horas.

Apertura en el Polígono Comercial de Alfafar

Queràmic ha elegido el Polígono Comercial de Alfafar, una de las principales áreas comerciales de la Comunidad Valenciana con más de siete millones de visitantes al año. El área cuenta con 5.000 plazas de aparcamiento, lo que facilita el acceso y la comodidad de los clientes. “Es un punto de referencia comercial y una gran oportunidad para generar sinergias con otras marcas del sector”, destaca José Zaragoza, fundador y copropietario de Queràmic.

Un espacio de vanguardia de 455 metros cuadrados, diseñado para particulares y profesionales

Ubicada en el número 9 de la calle Alcalde José Puertes (al lado de MediaMarkt), la nueva tienda de Queràmic ofrece a los clientes la posibilidad de renovar su baño con el innovador método QueEasy, además de disponer de una amplia zona de exposición donde se presentan las últimas tendencias en material de baño y cerámica.

El establecimiento cuenta con 455 metros cuadrados de superficie y ha supuesto una inversión cercana al medio millón de euros. El proyecto ha permitido la creación de cinco puestos de trabajo directos, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo económico y el impulso del empleo local.

Diseñado como un showroom de referencia, el espacio se convierte en el escaparate ideal para quienes buscan soluciones de alta calidad, diseño y precios competitivos para la reforma de su baño.

“La Comunidad Valenciana nos brinda una excelente oportunidad para crecer con un método de venta revolucionario, que ahorra tiempo y costes en cualquier proyecto de baño. Extendemos este nuevo sistema con el aval del éxito alcanzado en Cataluña y con la confianza de que tendrá una gran acogida entre los clientes valencianos”, explica Zaragoza.

QueEasy, un sistema nuevo y disruptivo que revoluciona la venta de baños

Inspirado en la experiencia del carrito de la compra online, QueEasy permite encargar un baño completo prediseñado de forma autónoma y sencilla. El cliente solo debe elegir la talla, el modelo y el acabado, obteniendo un precio cerrado y sin sorpresas.

“El particular o el profesional que utiliza QueEasy obtiene un importante ahorro de tiempo y de costes”, explica Zaragoza. “En definitiva, es como comprarse una camisa: eliges la talla, el modelo y el precio ya está definido. Un baño completo puede adquirirse a partir de 1.995 euros, y un aseo desde 999 euros”.

Por su parte Jordi Zaragoza, director general de Queràmic y miembro de la segunda generación de esta empresa familiar, recuerda que “el método, patentado en la Unión Europea, es pionero en el sector del baño en Europa". Pone énfasis en "un proyecto basado en la estrategia empresarial y de crecimiento de la compañía: transformación tecnológica intensa, tiendas showroom y estrategia omnicanal. Esto nos permite competidor en un sector dominado por las grandes cadenas del sector y del bricolaje".

En este sentido, Queràmic echa mano de la experiencia acumulada en sus más de 40 años de existencia para convertirse en un colaborador imprescindible para los profesionales del sector del baño y la construcción y para consolidarse como una marca referente para el consumidor por su calidad, servicio y atención al comprador.

QueEasy, sistema desarrollado por la consultora Venture Experience

Para el desarrollo de este innovador sistema, Queràmic ha contado con la colaboración de Venture Experience, consultora creativa y estratégica de espacios liderada por Alberto Martínez, CEO y director creativo de la firma, apoyado por un equipo de profesionales de máximo nivel, con su metodología innovadora de SPACE UX. Martínez, referente europeo en el segmento del retail ha contribuido, con su experiencia en el diseño de espacios e imagen de grandes marcas, a la maduración y evolución de la idea de la compañía catalana.

¿En qué consiste el método QueEasy? Consta de tres pasos:

1. Selección de la talla, según el tamaño del baño. En el suelo de la tienda hay grafiados los 3 tamaños a escala real para decidir cuál es la talla que más se ajusta a su baño, clasificados como aseo (S), baños medianos (M) los más habituales o baños grandes (L) dependiendo de las medidas de su baño.

2. Elección del modelo. El método contiene 25 propuestas de 'carritos' ya prediseñadas. El cliente escoge la que más le gusta y se ajusta a sus necesidades. Cada baño viene prediseñado con los revestimientos (con diferentes propuestas de diseño de cerámica para el suelo y la pared), grifería, sanitarios, accesorios, muebles de baño, espejo, plato, grifería de ducha y mampara en función del tamaño. En resumen, con todos los productos necesarios para hacer la reforma del baño.

3. Precio. Una vez conoce a la talla que corresponde a la dimensión del baño, determina cuál es su precio. Todos los carritos muestran el precio final cerrado del proyecto, que incluye absolutamente todos los productos que lo componen. Se puede cambiar por motivos técnicos o por mejoras estéticas o funcionales algunos elementos que los asesores de Queràmic ayudan a decidir. El cliente sabe al instante el precio cerrado, incluyendo impuestos y transporte a Valencia cuidad y su área metropolita, sin sorpresas y, si lo desea, puede pagar a 12 meses sin intereses previa autorización de la entidad financiera. En cuanto a la instalación, se considera un servicio adicional: si el cliente lo desea, Queràmic puede ponerla a su disposición.

Para facilitar la decisión de la compra, QueEasy incorpora un visualizador 360º para observar en 3D la propuesta elegida en las tres tallas a tamaño real. Para acceder al visualizador, el cliente tan solo tiene que escanear un QR que genera la misma aplicación. Esta opción puede realizarse tantas veces como sea necesario y compartirla, hasta que el cliente esté satisfecho y convencido de la elección que ha hecho para su nuevo baño.

Proceso de compra 100% experiencial: fácil, rápido, económico y sostenible

Conocedores de los cambios en los hábitos de los consumidores españoles, Queràmic también ha tenido en cuenta que “la experiencia de compra es un valor añadido”, comenta Zaragoza. “Para ello, el uso del método está disponible tanto en nuestra tienda física como en la web queramic.com, siendo un modelo que podría ser fácilmente escalable a otras ciudades y países”, añade el directivo.

La tienda de Queràmic en Alfafar dará un salto digital con la incorporación de pantallas táctiles interactivas

En pocas semanas, la compañía tiene previsto dar un paso más en su estrategia de transformación digital mediante la incorporación de pantallas táctiles interactivas. Estas herramientas permitirán a los clientes visualizar, personalizar y comparar productos de manera dinámica, mejorando la toma de decisiones y elevando la experiencia de compra.

Con esta apertura, Queràmic consolida su posición como referente nacional en innovación aplicada al sector del baño, reafirmando su apuesta por la tecnología, el diseño y la sostenibilidad como ejes de crecimiento.

Sobre Queràmic

Queràmic, perteneciente al grupo familiar Cerygres, fundado en Molins de Rei (Barcelona) en 1984, cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector de la cerámica y el baño. Su actividad se centra en la distribución y comercialización de revestimientos, suelos cerámicos y productos para el baño, trabajando con marcas exclusivas y desarrollando sus propias líneas bajo la marca Queràmic, con el objetivo de consolidarlas a medio plazo. Además, ofrece una cuidada selección de las mejores marcas de Europa en el ámbito del baño, priorizando siempre la calidad, la sostenibilidad y, por supuesto, la innovación y el diseño.

El grupo ofrece un servicio personalizado a clientes particulares y profesionales, con un amplio stock de más de 5.000 referencias disponibles para entrega inmediata en toda España. Su sede principal se encuentra en Molins de Rei, con 4.300 m² de oficinas, exposición y almacén, y dispone de un centro logístico de apoyo en Onda (Castellón) de 1.800 m².

En 2024, Queràmic lanzó el innovador método QueEasy, que presenta 25 diseños de baños completos adaptados a distintos gustos y tamaños. El método QueEasy está patentado para toda la Unión Europea, siendo un concepto totalmente nuevo en el sector. Este lanzamiento coincidió con la reforma de su tienda de Barcelona (C/ Indústria, 35, Eixample), inaugurada en 2001 y certificada con el sello CO2_NULO, convirtiéndose en la primera tienda del sector en España en obtener esta certificación.

Link web: www.queramic.com