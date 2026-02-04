Prepara tu piscina para la primavera (sin complicaciones)

Cuando llega el frío, muchas piscinas se quedan paradas durante meses. Pero ojo: dejarla totalmente abandonada puede traer problemas. Los expertos de Químicas Tamar, especializados en el tratamiento del agua, lo tienen claro: un poco de mantenimiento en invierno ayuda a mantener el agua en buen estado, cuidar la instalación y ahorrar dinero cuando vuelva el buen tiempo.

Existe la idea de que en invierno no hace falta hacer nada… y no es así. Sin control, pueden aparecer algas, acumularse suciedad y estropearse materiales. Como dicen desde la empresa: “Un pequeño cuidado ahora evita grandes problemas después”.

¿Qué conviene hacer?

1. Limpieza básica

Antes de dejarla “en modo invierno”, toca una buena limpieza: quitar hojas y restos, cepillar paredes y fondo y comprobar que el sistema de filtración funciona bien.

2. Vigilar el agua

Aunque haga frío, el agua sigue ahí. Mantener el pH equilibrado y aplicar tratamientos puntuales ayuda a que se conserve en buen estado durante meses.

3. Productos de invierno

Los llamados tratamientos invernadores evitan la aparición de algas y bacterias incluso con bajas temperaturas. Además, hacen que poner la piscina a punto en primavera sea mucho más rápido y sencillo.

4. Proteger la piscina

Una lona adecuada reduce la suciedad y protege tanto el agua como la estructura. También conviene revisar tuberías, skimmers y otros elementos para evitar daños por el frío o la falta de uso.

Menos gastos y más tranquilidad

Desde Químicas Tamar insisten en que cuidar la piscina en invierno no solo ahorra dinero, también es una opción más sostenible, ya que evita vaciarla y usar grandes cantidades de productos químicos cuando llega la primavera.

En resumen: “Cuidar la piscina en invierno es cuidar tu inversión a largo plazo”.