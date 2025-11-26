El acto estará presidido por el Director General de Atresmedia Radio, Ramón Osorio.

ONDA CERO VALENCIA ENTREGA SUS XXIV PREMIOS ANUALES

Tras un año de parón debido a la trágica DANA que asoló la provincia de Valencia, Espai Rambleta es el escenario elegido por Onda Cero Valencia para hacer entrega el próximo miércoles 3 de diciembre de sus premios anuales

ondacero.es

Valencia |

XIII Premios Onda Cero Valencia
En esta edición, se ha distinguido con el “Premio de Honor” a Isabel Sanchis, diseñadora de moda valenciana que lleva más de dos décadas vistiendo desde su pequeño taller de Benaguasil a celebridades de todo el mundo.

El jurado también quiere este año reconocer en el apartado de solidaridad, a los miles de voluntarios que ayudaron y auxiliaron a los afectados por la riada día tras día sin pedir nada a cambio, convirtiéndose en un ejemplo para nuestra sociedad.

Además, el premio de sociedad es este año para la Fundación Oceanogràfic Arca del Mar, y el dedicado a la mejor empresa para COCA-COLA. En la categoría de Arte y Cultura el galardón es para la

Onda Cero Valencia, también ha querido destacar en el ámbito científico la labor realizada por el Observatori _Astronòmic de la Universitat de València, mientras que el premio destinado a la innovación en esta edición se lo lleva AIMPLAS. Por último, en el apartado deportivo este año el premio es para el Circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Atresmedia Radio engloba los formatos radiofónicos Onda Cero, Europa FM y Melodía FM del grupo Atresmedia, también integrado por Antena 3 y La Sexta, entre otros.

