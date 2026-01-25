OMODA y JAECOO HIMASA consolida su expansión en Valencia con su tercera apertura

Esta nueva apertura supone un paso estratégico para la compañía, que amplía su red comercial y acerca aún más sus vehículos a los clientes de la ciudad de Valencia y su área metropolitana.

Con esta nueva tienda, OMODA Y JAECOO HIMASA consolida su presencia en la provincia, donde ya cuenta con instalaciones en Calle Silla nº 8, en Sedaví, y en Carrer de Picanya nº 40, en Torrent. La incorporación del nuevo espacio en Valencia capital refuerza la accesibilidad de la marca y responde a la creciente demanda de los modelos OMODA y JAECOO.

La expansión de la red es reflejo del buen momento que atraviesa la marca, cada vez más reconocida por su apuesta por el diseño, la innovación tecnológica y la eficiencia energética.

OMODA 5 SHS: un modelo clave en el éxito de la marca

En este contexto de crecimiento, uno de los modelos que está marcando la diferencia es el OMODA 5 SHS, el último vehículo en incorporarse a la gama. Este modelo se ha convertido en todo un éxito en ventas, gracias a una propuesta que combina 224 CV de potencia, tecnología híbrida autorrecargable y etiqueta ECO.

El OMODA 5 SHS representa un paso importante dentro de la estrategia de electrificación de la marca, ofreciendo una alternativa eficiente y potente para los conductores que buscan un SUV con carácter, sin renunciar a la sostenibilidad.

OMODA 5 SHS

Renting disponible para particulares, autónomos y empresas

OMODA Y JAECOO HIMASA pone a disposición de sus clientes una opción de renting cómoda y flexible para acceder al JAECOO 7 SHS mediante una cuota mensual con servicios incluidos.

Desde 455€*/mes podrás disfrutar de un vehículo nuevo, con 1.200 km de autonomía combinada, etiqueta 0, sin entrada y con total tranquilidad, ya que el renting incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento, revisiones, reparaciones mecánicas, asistencia en carretera, cambio de neumáticos y gestión de impuestos, incluida la ITV.

El renting está dirigido tanto a particulares como a autónomos y empresas, adaptándose a distintos perfiles de conducción y necesidades profesionales. Los interesados pueden informarse y recibir asesoramiento personalizado en cualquiera de los concesionarios OMODA Y JAECOO HIMASA.

Renting disponible para particulares, autónomos y empresas

Invitación al público

La nueva tienda de OMODA Y JAECOO HIMASA en Avenida del Puerto nº 53 ya está abierta al público. Desde la compañía invitan a todos los interesados a visitar el concesionario y descubrir de primera mano los vehículos OMODA y JAECOO, así como las últimas novedades de la marca.

Concesionario de OMODA Y JAECOO HIMASA en Valencia

Información de contacto

