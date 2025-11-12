INNDIH cumple tres años impulsando la digitalización y la innovación empresarial en la Comunitat Valenciana y pone en valor los hitos conseguidos en un acto abierto al ecosistema

El próximo 18 de noviembre, CaixaForum València acogerá el evento final de INNDIH, el European Digital Innovation Hub de la Comunitat Valenciana, una jornada dirigida a empresas, instituciones y entidades que quieren seguir avanzando en su proceso de digitalización.

Durante tres años, INNDIH ha acompañado a centenares de pymes y administraciones públicas en la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad o la fabricación avanzada, contribuyendo a mejorar su competitividad, sostenibilidad y capacidad de innovación.

El proyecto, coordinado por ITI, centro tecnológico especializado en TIC, ha logrado reunir y coordinar la labor de 33 entidades que representan al conjunto del ecosistema valenciano de innovación: centros tecnológicos, universidades, ecosistema empresarial, cámaras de comercio, institutos de investigación sanitaria y entidades públicas.

Entre ellas se encuentran: CEV (Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana), junto con las asociaciones empresariales: ATEVAL, FEMEVAL y AECTA; las Cámaras de Comercio de Valencia, Castellón y Alicante junto con el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana; la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) y los diez centros tecnológicos que la integran en el proyecto: AIDIMME, AIJU, AIMPLAS, AINIA, AITEX, ITC, ITE, ITENE, IBV e ITI.

El consorcio también cuenta con la participación de las universidades UPV (Universitat Politècnica de València), UVEG (Universitat de València), UA (Universitat d’Alacant), UJI (Universitat Jaume I) y UMH (Universitat Miguel Hernández), junto con la red universitaria RUVID.

En el ámbito sanitario y científico participan los institutos de investigación FISABIO, INCLIVA y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (HULAFE), así como el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Completan el partenariado INNEUROPE (promotora de un DIH previo especializado en aceleración empresarial) y el IVACE+i, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.

Una alianza amplia y diversa que constituye un ejemplo real de cooperación público-privada, y que ha permitido a INNDIH articular un modelo de trabajo en red al servicio de la transformación digital de las empresas que ha logrado un gran impacto y que tendrá continuidad en el periodo 2026-2028 con interesantes beneficios para las empresas de la región.

Bajo el lema “Presente compartido, futuro conectado”, el evento servirá para poner en valor los resultados del hub y el impacto real alcanzado en el ecosistema empresarial e institucional de la Comunitat Valenciana.

Mesa redonda con empresas valencianas: innovación que se vive y se aplica

Uno de los momentos centrales será la mesa redonda “De la necesidad a la solución”, en la que participarán cuatro empresas valencianas, Kokorokids, Symplia, INCUSA y Pies Cuadrados Leather, que compartirán su experiencia y el apoyo de INNDIH.

A través de una conversación cercana y práctica, los ponentes mostrarán cómo la tecnología puede convertirse en una aliada real para mejorar procesos, crear nuevos productos y abrir oportunidades de negocio, evidenciando el valor tangible de la innovación cuando se aplica con propósito.

Javier García Martínez: la mirada al futuro de la innovación

El encuentro contará también con la participación de Javier García Martínez, científico y empresario de prestigio internacional, que ofrecerá una ponencia inspiradora sobre los nuevos avances tecnológicos que están transformando la ciencia, la industria y la forma de innovar.

García Martínez abordará los cambios que están redefiniendo la economía del conocimiento y cómo la convergencia entre ciencia, tecnología y empresa está generando nuevas oportunidades para innovar y competir a escala global.

La jornada será inaugurada por Laura Olcina, directora gerente de ITI, presidenta de FEDIT y del CACTI, quien abrirá el evento en nombre de todas las entidades que forman parte del hub y pondrá en valor la colaboración que ha hecho posible este proyecto europeo.

La entrada es gratuita con inscripción previa

Sobre INNDIH

INNDIH (Innovation Digital Hub de la Comunitat Valenciana) forma parte de la red europea de European Digital Innovation Hubs impulsada por la Comisión Europea, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Industria y Turismo a través del programa Europa Digital.

Coordinado por ITI, ha logrado articular un ecosistema de más de 40 entidades que trabajan de manera conjunta para acercar la innovación digital a las empresas.

En tres años, ha prestado más de 700 servicios a 500 empresas, contribuyendo a acelerar su madurez digital y fortalecer la competitividad del tejido productivo valenciano.

El trabajo realizado durante este periodo va a continuar con el proyecto INNDIH AI Connect, aprobado por la Comisión Europea y al que se suma un amplio conjunto de entidades colaboradoras que amplían el alcance y la especialización del hub: CEEI Valencia;

Hub Sports Valencia (4iCVesport); VALMETAL; QUIMACOVA; AVIA; Startup Valencia; Cámara de Comercio de Orihuela; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy; COIICV; COITCV; IICV; FEMPA; Fundación Hospital Provincial de Castellón; ISABIAL; FIHgU; VLC Tech City; COGITCV; así como AEEC Calzado y Federación Hábitat de España (FHdE).