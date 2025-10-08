Según la Sociedad Española Neurocirugía (SENEC), se estima que aproximadamente el 20% de la población mundial sufre de hernias discales. Una condición que afecta a la columna vertebral y puede generar dolor crónico, limitación en la movilidad e incluso discapacidad temporal o permanente si no se trata adecuadamente.

Tal como explica el doctor Jose Piquer, responsable de la Unidad de Neurocirugía del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, “las hernias discales ocurren cuando el núcleo gelatinoso de un disco intervertebral se desplaza hacia afuera, presionando las raíces nerviosas cercanas. Este desplazamiento puede generar una serie de síntomas, desde dolor localizado en la espalda o el cuello hasta molestias irradiadas en brazos o piernas, conocidas como ciática. La afectación varía según la ubicación de la hernia y la presión ejercida sobre los nervios” quien comenta que “el 70-80% de las hernias de disco se producen en las vértebras lumbares y un 25%-30% en las cervicales”.

Las hernias discales son una de las principales causas de dolor lumbar y cervical en adultos, especialmente entre los trabajadores que realizan esfuerzos físicos repetitivos, los deportistas y las personas que llevan una vida sedentaria. “Si bien no todos los casos requieren cirugía, -explica el profesional-, es crucial abordar la condición a tiempo mediante un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado, que puede incluir fisioterapia, medicamentos o, en casos más graves, ya que, si la hernia de disco se diagnostica a tiempo, la recuperación podría ser absoluta. Sin embargo, la cirugía es factible en los casos que después de pasar un tiempo razonable el dolor continúa o en los casos de déficit mieloradicular”.

Sintomatología

El especialista subraya que “muchas personas desconocen los síntomas iniciales o ignoran su tratamiento adecuado, lo que puede empeorar la situación. Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran las patologías degenerativas, las afectaciones del ligamento, la edad avanzada, el sobrepeso, la falta de ejercicio, las posturas incorrectas y los movimientos repetitivos”.

Por esta razón es importante consultar a un médico si se experimentan síntomas como dolor al mover la columna; hormigueo o entumecimiento en las extremidades; debilidad muscular; dolor ciático o dolor local o irradiado.

Prevención

“Para prevenir o reducir el riesgo de sufrir una hernia discal, se recomienda mantener una buena postura, realizar ejercicio regularmente para fortalecer la musculatura de la espalda y evitar el levantamiento de objetos pesados de manera incorrecta. Además, es fundamental prestar atención a los primeros síntomas, como dolores persistentes en la espalda baja o cuello, y consultar a un profesional ante cualquier signo de alerta”, subraya el doctor Piquer.

Hernias lumbares

No todas las hernias lumbares precisan de intervención quirúrgica. “El 80 por ciento se tratan de manera conservadora con tratamiento analgésico y antiinflamatorio. Si tras mes y medio o dos meses no existe mejoría, se ofrece cirugía”, explica el doctor Piquer.

Intervención

La Unidad de Neurocirugía del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre realiza intervenciones microquirúrgicas para el tratamiento de hernias lumbares y estenosis de canal que, entre otros síntomas, puede causar dolor en el nervio ciático. Esta operación se realiza a través de una incisión mínima de un centímetro, y reduce el tiempo posoperatorio de los pacientes, quienes se pueden ir a su casa unas horas después de la cirugía. “La técnica microquirúrgica reduce el sangrado y la posibilidad de infecciones, conserva mejor la columna y acorta los plazos de posoperatorio del paciente” comenta el profesional. La microcirugía es el tratamiento con mayor evidencia científica en el tratamiento del dolor lumbar. “Nuestro equipo, -señala el doctor Piquer-, ha tenido el privilegio de formarse con unos de los padres de la microcirugía de la columna, el Prof. PH Young, de la Universidad de St. Louis (USA), y somos uno de los servicios con mayor experiencia a nivel nacional”.

