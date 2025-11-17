Gran éxito en el cierre de 2Ruedas: récord de público, gran impulso comercial y espectáculos a pleno rendimiento

Durante todo el fin de semana, miles de aficionados han abarrotado el Pabellón 7 del recinto para vivir su pasión por las dos ruedas, confirmando al Salón como la gran cita anual para los amantes del motor y el ciclismo. La cita ha mantenido un flujo constante de visitantes desde su apertura, hasta alcanzar la cifra de más de 20.000 aficionados, lo que ha consolidado a 2Ruedas como un punto de encuentro único para descubrir las últimas novedades del sector, probar modelos y disfrutar del ambiente festivo y motero del certamen.

Además, el negocio también ha sido protagonista. Las marcas participantes han registrado un alto volumen de ventas y contactos durante los tres días de feria, destacando el interés del público en motos urbanas, modelos eléctricos, e-bikes, así como, de equipamiento especializado. Muchas firmas han calificado esta edición como “la mejor de los últimos años” en cuanto a los resultados obtenidos.

Los espectáculos y exhibiciones han sido otro de los pilares del salón, ya que han contado con una acogida masiva en cada uno de los espectáculos. Las demostraciones de stunt, trial indoor, trial bike o las actuaciones especiales programadas han llenado cada pase, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del fin de semana y reforzando el carácter experiencial del salón.

Con este cierre brillante, 2Ruedas reafirma su papel como evento de referencia en Valencia del mundo de la moto y la bicicleta, una cita que combina pasión, innovación, negocio y entretenimiento, y que ya pone rumbo a su próxima edición con las mejores expectativas.