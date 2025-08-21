OFRECIDO POR LA DO UTIEL - REQUENA

Frescura, aromas y colores: los rosados de la DO Utiel-Requena perfectos para acompañar tu verano

En la última formación dirigida a la restauración local en Consejo Regulador por la sumiller Manuela Romeralo, los rosados demostraron su gran diversidad y calidad. Se cataron 17 referencias que permitieron apreciar tanto su frescura inmediata como su capacidad de evolución en botella. La cata dejó patente la riqueza de estilos: desde los más tradicionales hasta los de corte provenzal, pasando por monovarietales de Bobal y coupages elaborados con otras variedades. La diversidad de aromas y sabores sorprendió a los asistentes, dejando claro que los rosados de la DO Utiel-Requena son vinos con personalidad y muy disfrutables en verano.

Servidos bien fríos, son ideales para acompañar ensaladas, arroces, tapas, pescados, carnes blancas o incluso platos más especiados. La combinación de frescura, aromas y colores convierte a estos rosados en la elección perfecta para aprovechar al máximo los últimos días de verano.

Los rosados de la DO Utiel-Requena invitan a relajarse, compartir, disfrutar y saborear cada momento, brindando por la temporada más cálida del año con cada copa

