Experta de Vithas destaca los beneficios físicos y psicológicos de la lactancia materna para la madre

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre reafirma su compromiso con la promoción de la práctica natural de la lactancia materna, que no solo protege la salud del recién nacido, sino que también aporta beneficios significativos para las madres.

Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama en un 26% y de cáncer de ovario en un 37%, gracias a la regulación hormonal que implica el proceso de amamantamiento.

La doctora Rosa Merlos, pediatra, neonatóloga y Consultora Internacional en Lactancia Materna (IBCLC), subraya que “amamantar disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en un 32% en mujeres que han amamantado y especialmente en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Sin olvidar, que la producción de leche consume energía, lo que puede facilitar la pérdida del peso ganado durante el embarazo, y mejora la salud ósea ya que largo plazo, puede reducir el riesgo de osteoporosis”.

Por otra parte, dar el pecho favorece la recuperación posparto, ayudando al útero a volver a su tamaño normal y contribuyendo a la pérdida de peso al consumir energía adicional. “Amamantar libera oxitocina, una hormona que ayuda al útero a contraerse y volver a su tamaño normal, reduciendo el sangrado posparto”, subraya la profesional.

Beneficios psicológicos

Tal como explica la doctora Rosa Merlos, “la lactancia materna no solo es la forma natural de alimentar al bebé, sino que también representa una oportunidad única para la madre de fortalecer el vínculo con su hijo, mientras cuida de su propia salud”.

Según la profesional, “no hay que olvidar que mejora el estado anímico de la madre gracias a la liberación de oxitocina, hormona que también fortalece el vínculo afectivo con el bebé.

La doctora Merlos insiste en que “es fundamental que la lactancia materna, además de ser algo deseado y elegido libremente, sea gratificante para la madre. Si está suficientemente informada, tendrá una lactancia más relajada y dispondrá de más recursos para afrontar posibles problemas”.

Es decir, aporta beneficios emocionales y psicológicos ya que el contacto físico y emocional durante la lactancia favorece el apego. También hay que tener en cuenta que reduce el riesgo de depresión posparto, “aunque no es una garantía, algunas investigaciones sugieren que la lactancia puede tener un efecto protector”, puntualiza la profesional.

Reconocimiento

El hospital ha alcanzado la Fase 1D de la acreditación NEO-IHAN de la OMS y UNICEF, que reconoce su compromiso con la promoción de la lactancia materna en unidades neonatales. El centro hospitalario ofrece charlas informativas, asesoramiento personalizado y un equipo multidisciplinar que incluye pediatras, matronas, ginecólogos y personal de enfermería.

“La información previa fortalece la decisión de amamantar y proporciona herramientas para disfrutar de la lactancia”, concluye la doctora Merlos quien recalca que “un dato muy positivo es que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida ha aumentado globalmente en más de un 10% en los últimos doce años, alcanzando el 48% de los lactantes, aunque aún por debajo del objetivo del 50% para 2025”.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.