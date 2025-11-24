LOS CAVISTAS DE REQUENA CIERRAN SU 10ª FERIA CON 10.000 BRINDIS EN EL MERCADO DE COLÓN

El Mercado de Colón de València ha acogido este fin de semana la décima edición de la Feria del Cava Valenciano, una cita organizada por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena en la que han participado las siete bodegas que forman parte del colectivo y que ha supuesto el inicio de una campaña navideña que se prevé muy positiva para los productores requenenses, sobre todo el el mercado local, donde cada vez están más presentes sus cavas.

FERIA DEL CAVA VALENCIANO | ocr

La feria ha congregado a miles de personas durante todo el fin de semana con un balance que se resume en 10.000 copas de cava servidas a lo largo de las cuatro sesiones que se han celebrado desde su inicio el pasado viernes hasta ayer domingo a mediodía. La gastronomía de los operadores del Mercado de Colón ha resultado ser, un año más, el complemento perfecto para unos cavas que son, sin duda, el producto por excelencia de todas las grandes celebraciones, especialmente las fiestas navideñas.

Para Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, la de este año ha sido “una edición muy especial para nosotros. Durante todo el fin de semana hemos sentido el cariño y apoyo de miles de valencianos y visitantes de otros puntos del país y de fuera de España, que han tenido la oportunidad de conocer nuestros cavas en un entorno tan emblemático como el del Mercado de Colón, una recinto que, después de más de una década, se ha convertido ya en nuestro hogar en el inicio de la campaña navideña”. García ha recalcado también que “ha sido un fin de semana muy completo en València, con el encendido oficial de luces de Navidad en la plaza del Ayuntamiento regada con los mejores cavas de nuestras bodegas, constatando así que nuestros mejores momentos merecen un brindis único”.

El éxito de esta décima edición de la Feria del Cava Valenciano refuerza el buen momento de un producto excelente, que basa su éxito en las excepcionales condiciones climáticas de Requena para la elaboración de espumosos y en el buen hacer de viticultores y bodegueros. Desde que hace más de una década se constituyese la Asociación, las cifras del Cava de Requena no han dejado de crecer, llegando el pasado 2024 a casi 15 millones de botellas. Y lo que es más importante, incrementando cada año el valor del producto.

Tras la celebración de la Feria del Cava Valenciano, las actividades de promoción continúan en València durante los próximos días con la celebración del ‘Festival del Cava’ en el espacio gastronómico Mercaders-Cabanyal, un certamen que alternará catas temáticas los días 26 y 28 de noviembre y un tardeo el sábado 29 en el que, de nuevo, podrán degustarse los cavas que elaboran Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria.

El evento ha sido organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ayuntamiento de Requena, la Generalitat Valenciana, Cajamar y BMW Marcos Automoción.