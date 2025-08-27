Bonaire impulsa “Zona Cero Pantallas” para concienciar sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia

Bonaire, centro comercial de referencia de la provincia de Valencia, llevará a cabo toda una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños. De hecho, de acuerdo con diversos estudios*, en la provincia de Valencia se estima que más de 220.000 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas.

El tiempo recomendado de pantallas en niños va desde cero minutos en niños menores de 2 años, a 20 minutos al día para niños entre 2 y 6 años o un máximo de una hora diaria para niños hasta los 11 años. Los efectos que tiene el uso excesivo de pantallas en niños menores de 11 años incluyen: dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo por luz azul o excitación, retrasos en habla, atención, agresividad, ansiedad, estrés, déficit de atención, sedentarismo, sobrepeso, o miopía entre otros efectos. Por ello, y en su labor de ser parte activa de la sociedad, del 5 al 13 de septiembre, el centro comercial Bonaire llevará a cabo una campaña de concienciación que comprenderá desde charlas en colegios a charlas de expertos e influencers especializados en desarrollo infantil o actividades gratuitas en familia.

Lucía Mi Pediatra en Bonaire

La campaña Zona Cero Pantallas contará en Bonaire con la presencia de Lucía Galán Bertrand, conocida como Lucía, Mi Pediatra, médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de varios libros de referencia sobre crianza y salud infantil. Reconocida por su cercanía y rigor, Lucía combina su experiencia médica con un lenguaje claro y empático, llegando a miles de familias a través de sus redes sociales, conferencias y publicaciones.

El próximo 6 de septiembre a las 18:00 horas, Lucía ofrecerá en Bonaire una charla gratuita en la que abordará los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, desde las consecuencias para su desarrollo físico y emocional hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. La sesión incluirá ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta. Además, participará en una mesa redonda que se hará a continuación en la que se abrirá un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta. Posteriormente, desde las 20:00 horas estará firmando libros en FNAC Bonaire.

Una semana repleta de actividades centro pantallas para niños y adultos

Además de la charla de Lucía, Mi Pediatra, la campaña Zona Cero Pantallas desarrollará durante toda la semana en Bonaire un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia. Habrá charlas en colegios a cargo de pediatras y expertos locales, el Reto Zona Cero Pantallas —una experiencia en la que las familias podrán dejar sus móviles en taquillas y sumar minutos sin pantallas para ganar premios—, una zona de juegos analógicos para redescubrir clásicos como las chapas, el scalextric o la rayuela, y un podcast en directo con especialistas y creadores de contenido, abierto a la participación del público. También se impartirá por parte de B*Good Viveros un taller de yoga en familia para fomentar la calma y la conexión para padres e hijos, a las 11h Ángela Pérez, Gerente de Bonaire, comentaba que “en Bonaire mantenemos un compromiso continuo por aportar un ocio equilibrado y saludable para todos los públicos. Sabemos que muchas familias buscan ideas y recursos para equilibrar el uso de las pantallas, y esta campaña Zona Cero Pantallas les brinda la oportunidad de aprender, compartir y descubrir alternativas que fortalecen los vínculos familiares.” Más información y reservas a través de la APP de Bonaire.