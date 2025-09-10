Las entradas para el Levante-Real Madrid, a la venta con un precio de entre 95 y 265 euros

El Levante puso este miércoles a la venta las entradas para el encuentro ante el Real Madrid, que se celebrará en el Ciutat de València el 23 de septiembre a las 21:30 horas, con un precio para el público en general que oscila entre los 95 y 265 euros.

Mientras, los abonados y simpatizantes del Levante dispondrán de un descuento del 15% en la compra de entradas, hasta un máximo de dos localidades por abonado.

Además, el Levante explicó que las entradas para la zona visitante, que gestionará el Real Madrid, tienen un precio de 70 euros, que será el mismo importe para los aficionados del Levante en el Santiago Bernabéu en el choque de la segunda vuelta.

El club valenciano subrayó en su comunicado que recuerda que en la zona de Gol Alboraya, próxima a la zona visitante, no estará permitido el acceso con elementos de animación del equipo rival, como camisetas, fundadas o banderas madridistas.