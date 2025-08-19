La enfermería granota marcará el ritmo de las inscripciones pendientes en La Liga

Pese al ascenso a la máxima categoría con todo lo que ello comporta, no hay que perder de vista la comprometida situación económica que arrastra el Levante y que condiciona todo lo que tenga que ver con incorporaciones y ventas.

A pocos días de arrancar la competición, tan sólo había tres futbolistas dados de alta, y aunque todo llegó a tiempo para el debut ante el Alavés, todavía quedan operaciones por cerrar y jugadores por inscribir.

Cuatro futbolistas pendientes del alta médica

Todos los jugadores están inscritos a excepción de Goduine Koyalipou, Alan Maturro, Jon Olasagasti y Kervin Arriaga, con problemas musculares y pendientes de reincorporarse al trabajo con el grupo

El que más probabilidades tiene de llegar al partido del fin de semana es el delantero centroafricano. Sus sensaciones son buenas, y tras la primera sesión matinal, hay optimismo con su recuperación.

Una vez esté a disposición de Calero, será inscrito en la competición, y ese será también el plan para el vasco, el hondureño y el uruguayo. El club lo tiene todo listo para que a medida que vayan recibiendo el alta puedan ser inscritos en La Liga.

El mercado sigue abierto

Pese a que casi todo el trabajo se dejó hecho en el mes de julio, el equipo necesita incorporar al menos un portero, y si el mercado lo permite, hacerse con un delantero, un central, un centrocampista e incluso un delantero.

Para que eso suceda tienen que producirse las salidas, y hombres como Cabello, Alfonso Pastor, Víctor Fernández o Espí podrían abandonar la disciplina granota ya sea cedidos o traspasados para dejar hueco a las nuevas llegadas.

La posición que mas urge reforzar es la portería. Muchos son los nombres que ha barajado, y sigue barajando, la dirección deportiva. Se busca un guardamenta con experiencia para competir desde ya en primera división.

Hombres como Guaita, Cárdenas, Hein, Ledesma incluso Keylor Navas han pasado por la dirección deportiva que quiere cerrar cuanto antes la llegada de un arquero.