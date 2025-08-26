Elevate, la consultora escogida por el Valencia CF para comercializar los "Naming Rights"

El Valencia CF ha anunciado un acuerdo con Elevate, líder global en consultoría de deporte y entretenimiento, para impulsar la estrategia de comercialización de los ‘naming rights’ del Nou Mestalla.

Tras un exhaustivo y competitivo proceso de selección, Elevate se ha impuesto a otras compañías internacionales especialistas en la comercialización de ‘naming rights’, para abrir una de las vías de negocio del Club.

Javier Solís, director general del Valencia CF, destaca al respecto de este gran acuerdo para el Club: “Aliarnos con Elevate para la comercialización de los ‘naming rights’ del Nou Mestalla es un paso decisivo en nuestro camino hacia el futuro. Esta colaboración garantiza que nos alineamos con una marca global que comparte nuestros valores y visión, mientras nos aporta los recursos necesarios para fortalecer nuestras ambiciones deportivas”.

“Es un honor trabajar con el Valencia CF en un proyecto de tal envergadura. El Nou Mestalla será un estadio emblemático para el club y un símbolo de sus ambiciones futuras, y nuestro compromiso es atraer a un socio que se alinee con los valores del club y apoye tanto su éxito a largo plazo como a su comunidad. Nuestro objetivo es lograr uno de los acuerdos de ‘naming rights’ más importantes del fútbol europeo”, afirma Paul Kakhia, vicepresidente de Estrategia e Inteligencia de Elevate, quien liderará los esfuerzos comerciales de la firma en Valencia.

Kakhia se trasladará a Valencia para encabezar el proyecto y dirigir a un equipo dedicado a la captación de los ‘naming rights’ que trabajará de forma conjunta con el departamento marketing y comercial del Club en la estrategia, el posicionamiento y saldrá al mercado por todo el mundo. Este equipo combinará inteligencia avanzada de mercado con ejecución comercial directa para asegurar un socio que refleje la identidad y la visión global del Valencia CF.