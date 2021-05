EL REBOST DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Primera Fira Gastronòmica Ruta del sabor a Castelló i L'Hora del Vermut

Al Rebost, l'espai de gastronomia els parlem hui junt Alícia Llop des d'Onda Cero Castelló de la Primera Fira Gastronòmica Ruta del sabor a Castelló a la qual participen 12 empreses i que és la primera fira que s'organitza des de fa un any. També parlem amb Reme Cerdà de l'Associació d'hostalers de Dénia la qual ens conta detalls de "L'hora del Vermut" a la qual participen 120 establiments de les tres províncies. Una iniciativa que ha aconseguit que es preparen tapes de màxima qualitat per acompanyar el Vermut, una beguda molt valenciana que també es un moment del dia. La iniciativa ha estat organitzada per Conhostur i Turisme Comunitat Valenciana.