La economía del club marca las últimas horas de mercado para el Levante UD

El entrenador del Levante, Julián Calero, afirmó este viernes, después de la derrota ante el Elche (2-0), que su equipo “salió mal tras el descanso”, en relación a los dos goles que recibió en los primeros cinco minutos.

“Cualquier jugador que se pueda marchar no sería una buena noticia, pero las necesidades del club son grandes a nivel económico”, dijo Calero, que admitió tener ganas de que acabe el mercado de fichajes”.

“Hemos encajado muy pronto dos goles, como el día del Barcelona. Además, en dos disputas, en errores nuestros entre centrales”, dijo el técnico del Levante, que admitió que durante buena parte de la primera parte el Elche fue muy superior.

“El partido no estaba dónde queríamos en los primeros 20 minutos. Hemos ido rectificando, pero nos ha faltado muchísimo control de juego y capacidad para mantener la posesión”, indicó.

Calero indicó que tras los dos goles del Elche el partido se volvió “loco” y dijo que intentó cambiar la dinámica del encuentro con el cambio de sistema y las sustituciones.

“La idea era meternos en el partido con un gol en la última media hora, pero no ha podido ser”, declaró el madrileño, que reconoció que el Elche “ha estado mejor”.

El entrenador, pese a los cero puntos de nueve, pidió “tranquilidad” al entorno del Levante “porque el equipo va a mejorar y va a competir”.

“Hemos jugado con ocho jugadores del año pasado y hay que ver cómo podemos mejorar el equipo”, señaló el entrenador, que no se pronunció sobre la posible salida de Carlos Álvarez.