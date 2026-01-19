La deuda del Levante se dispara: asciende a 160 millones de euros

Pese a que el actual consejo de administración con su Consejero Delegado José Danvila a la cabeza ya lleva un tiempo al frente de la entidad, la reinterpretación de la deuda en ejercicios anteriores han hecho aflorar algo más de 16 millones de euros no contabilizados hasta la fecha.

Esto habría que sumarlo a los 5'5 millones que ha tenido que desembolsar el club en primas y mejoras de contratos tras el ascenso a la primera división.

Sin embargo, para el próximo ejercicio el club ha proyecto 18 millones de euros de beneficio con unas ventas estimadas en 13 millones de euros "aunque se estima que la cantidad sea superior" tal y como ha reconocido el nuevo director financiero Carlos Ausell.

De los 16,2 millones derivados del reajuste de la deuda, 1,5 corresponden a un ayuda solicitada de un millón de euros en la 2021-22 para la construcción de un estadio para la sección femenina, que nunca llevó a ejecutarse y tres millones a un requerimiento de la agencia tributaria no atendido en tiempo y forma por el club en 2022.

Esto se traduce en que la deuda del club pasa de los 140 a los 160 millones de euros en un año en el que ni el ascenso ha podido hacer que las cuentas del club vayan viendo la luz. Sin embargo, el plan de reestructuración de la deuda y los ejercicios anteriores, muestran una estabilización de la situación financiera del club.