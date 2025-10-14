Desembarco español en Valencia Ciudad del Running

Valencia Ciudad del Running es el lugar elegido en 2025 por la élite española del atletismo en ruta para batir marcas. Así, tanto el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, como el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contarán este año con los y las mejores atletas del panorama nacional que llegan con ganas de hacer cosas importantes.

En el Medio Maratón Valencia, que tendrá lugar el 26 de octubre, vuelve al lugar en el que lo consiguió el actual recordman de la distancia, Carlos Mayo (59:39). Junto a él estarán también otros corredores que conocen muy bien las calles valencianas como Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez (1h00:58) o Javi Guerra (1h01:21), y hombres como Ibrahim Chakir (1h01:40), Jorge Blanco (1h01:45) o Yago Rojo (1h01:57), además de Jorge González (1h01:55), campeón de España de la distancia en el 2025.

Destaca la presencia de Adel Mechaal (1h02:30) o Fernando Carro (1h03:12), que correrán el Medio como antesala a su debut en maratón que será también en Valencia el 7 de diciembre. Y, además, debutará en la distancia Said Mechaal, que viene de correr los 20K de París en una gran marca de 56:34.

En categoría femenina, estarán en la línea de salida Ester Navarrete (1h09:58), Meritxell Soler (1h10:21) y la valenciana Laura Méndez (1h11:55), entre muchas otras. Pero habrá que prestar especial atención a Carla Gallardo (1h12:41) que aterriza en la ciudad del running en un gran estado de forma y que podría poner en peligro la plusmarca nacional que logró en 2024, también en Valencia, Boulaid Kaoutar con 1:08:46.

El 7 de diciembre, en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich la emoción está servida. Vuelven los dos récords de España de la distancia, Tariku Novales (2h05:48) y Majida Maayouf (2h21:01). Ambos logrados en Valencia en 2023, y ambos en peligro, de hecho Maayouf se quedó el año pasado a solo unos segundos de mejorarlo.

En la nómina masculina, tratarán de complicarle el trabajo a Novales, Ibrahim Chakir (2h07:32), Yago Rojo (2h07:47) o Dani Mateo (2h08:22), entre una larga lista de hasta once corredores de los que diez han logrado sus mejores marcas sobre la pasarela azul del lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además, volverá volverá a enfrentarse al maratón Carlos Mayo (2h11:25) y, como se ha comentado anteriormente, debutarán Mechaal y Carro.

En mujeres, junto a Maayouf recorrerán de nuevo las calles de la ciudad del running Ester Navarrete (2h24:40), Meritxell Soler (2h24:57) y Elena Loyo (2h28:25), entre otras.

Para José Antonio Redolat, seleccionador de la élite española del Medio y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, reconoce que "Valencia vuelve a estar en la mira de los corredores españoles más importantes en la larga distancia”.

“Tenemos atletas consagrados que buscan las mejores marcas personales y del año y atletas jóvenes que debutan en las distancia”, apunta y añade que “siempre es un privilegio ver que atletas de pistas, deciden apostar por Valencia para debutar en el asfalto”. “Un año más, tenemos opciones de luchar por los ansiados récords de España, y por ser una de las carreras más importantes en el asfalto para nuestros corredores. Seguro que el rápido circuito de Valencia, ayudará a que puedan cumplir sus objetivos”, concluye.