Derbi histórico entre Léleman Conqueridor y Servigroup Playas de Benidorm

Este 22 de noviembre tendrá lugar una fecha que quedará para la historia del voleibol valenciano. Léleman Conqueridor y Servigroup Playas de Benidorm se enfrentarán por primera vez en la máxima categoría de este deporte. Nunca antes estos dos equipos de la Comunitat Valenciana habían protagonizado este enfrentamiento en la Superliga 1. Este sábado, a las 12:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm, se producirá este duelo que llega plagado de incertidumbres

El Léleman Conqueridor Valencia jugará esta quinta jornada después de sufrir su primera derrota de la temporada. CV Melilla dio la campanada en Nou Moles con un 2-3 (25-20/22-25/25-21/13-25/13-15) que ha dejado al equipo con una espinita clavada durante toda la semana. “El comienzo creo que está siendo bueno, pero no tanto como nos habíamos exigido. Dejamos pasar una buena oportunidad contra CV Melilla. Conseguimos puntuar, pero no nos llevamos los tres puntos que era el objetivo”, indicaba Javier Monfort.

La clasificación entre los dos equipos es muy dispar, aunque también lo ha sido el calendario para ambos. El Léleman Conqueridor ha sumado en todas las jorndas y se encuentra en la cuarta plaza con ocho puntos, mientras que sus rivales son penúltimos con dos puntos. Pero el capitán valenciano ha puesto la lupa en el trayecto. “Teníamos un calendario mejor que Benidorm con equipos no tan fuertes al principio y ahora tenemos más responsabilidad de sacar puntos porque luego lo vamos a tener más difícil. Ellos lo han tenido al revés, primero rivales de la zona alta y ahora a priori tendrán enfrentamientos más asequibles. Con solo cuatro jornadas de Superliga no podemos sacar conclusiones”.

El calendario de arranque de temporada ha sido mucho más exigente para el Servigroup Playas de Benidorm. Los de Adriano Elías han tenido que hacer frente a CV Melilla, CV Guaguas, Conectabalear CV Manacor y solo han podido sacar una meritoria victoria contra Pamesa Teruel. Esto les ha dejado en una penúltima posición poco representativa después de medirse contra gran parte de la zona más exigente. “Hemos tenido cuatro partidos contra rivales de arriba y ahora viene Conqueridor. Tenemos la espina de estar jugando bien pero no acabar de puntuar en todos los partidos”, explicaba Sergio Ramírez.

Lo cierto es que este partido tuvo un adelanto en pretemporada con victoria para el equipo que regenta Nou Moles. Léleman Conqueridor partía con más semanas de preparación y al Servigroup Playas de Benidorm le faltaba por incorporar a su opuesto, por lo que el partido de este fin de semana poco tendrá en común con lo que dejaron ver en septiembre.

El conjunto de Benidorm ya sabe lo que es ganar en casa ante un rival como Pamesa Teruel y quieren repetir la machada contra el Conqueridor. Monfort avisa en la previa: “Nos tomamos el partido como un gran reto. Es un equipo que está compitiendo a todos y que en su casa lo hace muy bien. La victoria que consiguieron demuestra que no va a ser nada fácil”.