La delegación de peñas del Levante UD recela de la capitalización que se aprobará en la próxima junta extraordinaria

La próxima semana el Levante UD celebrará una junta general extraordinaria de especial relevancia, probablemente la más importante desde el desembarco de José Danvila en el club.

En ella se aprobará, salvo sorpresa mayúscula, el plan de reestructuración de la deuda, paso necesario para salvaguardar la salud financiera del club, que sigue en estado crítico tras la negligente gestión de Quico Catalán, de hecho todavía no se ha liquidado el último concurso de acreedores del que queda pendiente un pago de lago más de dos millones de euros.

La exigencia de cobro por parte de OLB, ha hecho reaccionar a EDR, principal acreedor el club en estos momentos para garantizar el cobro del capital que adeuda la entidad. En este sentido, se remitió al club el “Head of Terms”, que establece las condiciones generales del acuerdo.

Entre ellas se encuentra, como una de las cláusulas más relevantes del acuerdo, la obligación de capitalizar la deuda de Bizas, lo que significa que pasará a convertirse en acciones del Levante UD. Esta medida, contemplada como requisito indispensable para la aprobación definitiva del plan, también incluye que como mínimo, José Danvila debe gestionar el club durante diez años, poque es la forma que tiene EDR de garantir así su compromiso con la viabilidad futura de la entidad.

El compromiso es garantizar la estabilidad, proteger los activos del club y construir una base sostenible para los próximos años

“Estamos ante un proceso complejo, pero absolutamente necesario para asegurar el futuro del Levante UD”, explicó Danvila, quien ha destacó que el club ha actuado con transparencia y responsabilidad.

El compromiso “es garantizar la estabilidad, proteger los activos del club y construir una base sostenible para los próximos años”, apuntó un consejero delegado que reconoció enterrar en el club los 15 millones que le debe la entidad a Bizas Capital.

La Junta de Accionistas del Levante UD da vía libre a José Danvila | Adolfo Benetó, Levante UD

El máximo accionista del club dejó claro no tener “ninguna intención de quedarse con el club ni de venderlo, sino todo lo contrario, porque ahora, y siempre, he dicho que necesito un compañero de viaje que me ayude a soportar toda la carga financiera”.

Esta capitalización, exigida por EDR, se antoja necesaria para garantizar la viabilidad del club a futuro, sin embargo, el cambio que esta produciría en el accionariado del club, ha encendido las alarmas en el seno del órgano de gobierno de los peñistas.

La Delegación de Peñas, en contra

Pese a que la valoración que hace la delegación de peñas de la reestructuración de la deuda que tiene el club en estos momentos es muy positiva, de hecho su presidente Ramón Escolano la valora como “una gran noticia para el futuro económico del Levante”, no ven igual que José Danvila se convierta en máximo accionista ostentando cerca del 70% de las acciones de la entidad.

El control del club no puede concentrarse en una sola persona sin ofrecer garantías de pluralidad, transparencia y respeto al modelo social que nos debe definir

La Delegación ha propuesto al patronato de la Funación “Cent Anys” rechazar el plan de reestructuración en sus términos actuales y abrir un proceso de revisión que preserve el equilibrio accionarial, la pluralidad en la gobernanza y la identidad social del club.

“No estamos en contra de la participación de Bizas en el Levante U.D. ni de su papel como inversor o gestor”, ha señalado Pedro Lizondo, representante de la Delegación de Peñas en el patronato de la Fundación.

Es más, “reconocemos su aportación en momentos críticos, pero el control del club no puede concentrarse en una sola persona sin ofrecer garantías de pluralidad, transparencia y respeto al modelo social que nos debe definir”.

Es por ello que han elaborado un Informe de la Delegación de Peñas del Levante UD respecto del plan de reestructuración de la deuda, en el que establecen una serie de medidas de compensación deseables si como parece, se aprueba en junta la hoja de ruta que se llevará a votación.

La capitalización de la deuda, “aunque de alcance financiero limitado, implica una alteración profunda del modelo de gobernanza plural. Esta concentración de poder pone en riesgo la representación del levantinismo, la sostenibilidad institucional y la vinculación del club con su masa social”, tal y como reflejan las conclusiones de dicho informe.

Se propone al máximo accionista que haya una serie de materias reservadas como el domicilio del club, la ubicación del estadio en la ciudad, lo referente a materias de identidad (como conservación del escudo y los colores), futuras ampliaciones de capital o modificaciones estatutarias, que necesiten de un mayoría cualificada donde el voto de la Fundación y/o de los accionistas minoritarios sea necesario para su aprobación en un consejo con 2/5 partes del mismo sea independiente, entre otras.

Desde la delegación, proponen “mejorar el plan de reestructuración. No hacemos este trabajo para bloquear, sino para construir”, ha concluido Ramón Escolano.