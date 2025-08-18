Dani Raba se ganó el cariño de Mestalla: "Ha sido muy ilusionante"

El enganche Dani Raba debutó este sábado en Mestalla en partido oficial con el Valencia como titular y dio la asistencia del gol ante la Real Sociedad, un primer partido tras el que se mostró muy contento y dijo que ha sido muy ilusionante jugar en Liga ante 45.333 espectadores.

Carlos Corberán confió en Raba desde el inicio, siendo uno de los tres fichajes que formó parte del once titular -junto a Julen Aguirrezabala y José Copete- y el atacante cántabro reconoció que desde que llegó el primer día el vestuario, el cuerpo técnico y los compañeros se lo han puesto muy fácil para adaptarse.

“Me sigo adaptando cada día, intento conocer a mis compañeros como a Diego (López) para crear conexiones que puedan dar asistencia, que les va a ayudar el equipo en lo que necesite y a seguir trabajando para que esto siga creciendo”, dijo.

En el minuto 57, Raba puso un balón por encima de la defensa directo al asturiano, que remató de primeras para poner un 1-0 que solo duraría tres minutos en el marcador tras el empate de Take Kubo.

“Es cierto que tenemos cosas que mejorar. Es el primer partido y el sabor agridulce por ponerte por delante y que te empaten tan pronto. Pero bueno, creo que hay que quedarnos con lo positivo, que han sido muchas cosas. Darle valor, mejorar lo que tenemos que mejorar, cuidar los detalles y a seguir compitiendo”, analizó.

En ese sentido, Raba valoró que la Real Sociedad es un gran equipo que tiene jugadores de alto nivel y hay que darle valor al resultado. “Hay que seguir trabajando, cuidar los detalles, mejorar los errores y fortalecer lo bueno que tenemos, que creo que son muchas cosas”, agregó.

Por último, Raba no habló de objetivos concretos. “El objetivo es centrarnos en cada entrenamiento, en cada semana, en cada partido, a seguir creciendo, seguir unificando la piña que estamos haciendo, los automatismos y los valores que quiere el equipo para competir. Partido a partido y ya se verá”, finalizó.