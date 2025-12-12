La cuarta victoria consecutiva de Valencia Basket en Euroliga le afianza en la parte alta de la tabla

Valencia Basket, más espeso que otros días pero tenaz en su juego de la mano de Kam Taylor y Jaime Pradilla, controló y sometió este jueves al Anadolu Efes para sumar su cuarta victoria consecutiva en una Euroliga, en cuya cabeza empieza a hacerse fuerte con sus diez triunfos en quince choques.

El equipo turco, a la espera de concretar el fichaje de Pablo Laso para tratar de remontar el vuelo, incomodó al Valencia pero no cuestionó su triunfo. Sobrado de lesiones y falto de convicción, se llevó su tercera derrota consecutiva.

Arrancó el Valencia poco certero en la circulación y entró incómodo. La presencia de Omari Moore engrasó su juego pero coincidió con un par de aciertos del Efes desde la línea de tres puntos y eso redujo el impacto y apenas pudo despegarse en el marcador (22-20, m.10)

En un Roig Arena que parecía destinado a convertirse en su modo concierto en el templo de Robe Iniesta en València, sonaba en el cambio de cuarto 'Correcaminos estate al loro' de Extremoduro en homenaje al fallecido artista extremeño y los locales empezaron a correr con Pradilla como punta de lanza.

Un parcial de 10-2 abrió la brecha pero la falta de confianza de Neal Sako frenó al Valencia y el esforzado Roland Smits mantuvo al Efes cerca en el marcador.

El Valencia perdió puntería pero buscó con hambre el rebote de ataque y eso le permitió forzar la tercera falta de Smits y castigó la decisión de Radovan Trifunovic de dejarlo en la pista tras cometer la segunda un par de jugadas antes. Tenía sus razones el técnico esloveno, claro.

Sin el letón, el conjunto turco perdió consistencia y no va muy sobrado en estos momentos. Pese a la resistencia del extaronja Jordan Loyd, los locales tuvieron tiempo en los tres minutos que quedaban para el descanso para de la mano de Nate Reuvers, ensanchar algo su renta (45-39, m.20).

Tras el descanso, con Smits aún resguardado en el banquillo, el guión siguió ese curso. Sin brillo, más espeso que otros días, el Valencia llevó su renta por encima de los diez puntos de la mano de Kam Taylor pero, de momento, no pudo pasar de ahí. Los puntos de Cordinier aguantaron al Efes.

Aprovechó Pedro Martínez para darle una nueva oportunidad a Sako y temiendo que el partido se le fuera Trifunovic echó mano no solo de Smits sino también de Vicent Poirier, que reaparecía tras una lesión. Su fortaleza bajo los aros puso en problemas a los locales, que salieron del lío gracias a su recuperada puntería desde fuera.

El último cuarto arrancó con doce puntos de renta para los locales y la cuarta falta de Smits y la resistencia turca se resquebrajó. También ayudó el inquebrantable deseo de Taylor y Pradilla, que siguieron agujereando su defensa hasta que ya no hubo vuelta atrás posible.