VALENCIA CF

Correia vuelve a entrenar con el grupo nueve meses después de su lesión

“No tengo fecha pero estoy trabajando para poder estar con el equipo tras el parón de septiembre”

Valencia |

Correia vuelve a entrenar con el grupo nueve meses después de su lesión
Correia vuelve a entrenar con el grupo nueve meses después de su lesión

Hace ya 9 meses desde que aquel 27 de septiembre de 2024 Thierry Correia salía entre lágrimas en camilla del Coliseum en un Getafe-Valencia. Una rotura del ligamento cruzado anterior hizo que no pudiera jugar ni un minuto más en la pasada camapaña.

Hoy, 289 días más tarde, el lateral derecho volvía a entrenar junto a sus compañeros. A la salida de Paterna, Germán Muñoz del chiringuito de jugones, le ha preguntado por su estado actual y el jugador ha expresado su felicidad por estar de vuelta.

Tras este duro proceso de recuperación los jugadores le han recibido entre bromas,y el portugués ha fijado su objetivo de vuelta: “No tengo fecha, pero estoy trabajando para poder estar con el equipo tras el parón de septiembre”

