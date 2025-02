Corona: "La autocrítica la ha hecho en privado y de puertas hacia adentro, pero si implicaba hablar de terceros no lo iba a hacer"

El director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, aseguró en su análisis de las operaciones en el mercado de invierno que “sin una cantidad ingente de dinero” era “muy difícil” mejorar el nivel del equipo titular y se mostró “muy convencido” de que lograrán la salvación con la ayuda también del regreso tras sus lesiones de José Gayà y Mouctar Diakhaby.

Como ejemplos, Corona apuntó que es muy complicado “elevar” el nivel de los tres centrales, de Pepelu y Enzo Barrenechea, de Luis Rioja y Diego López y del delantero, en referencia a Hugo Duro. También dijo que en el mercado invernal es muy difícil hacer más movimientos de los que ha hecho el club.

Además, el director deportivo explicó que rechazaron negociar este lunes con el Porto por Javi Guerra y André Almeida, mientras que calificó como “no contundente” un interés de la Fiorentina en Rafa Mir a una hora del cierre de mercado y recordó que, en cualquier caso, es jugador del Sevilla.

Preguntado por la salida en esta ventana de tres jugadores que llegaron en el mercado de invierno como Maximiliano Caufriez, Dani Gómez y Germán Valera, Corona dijo que con su marcha y las llegadas cree que sube el nivel de la plantilla. Además, contabilizó la llegada de Carlos Corberán el 26 de diciembre como un refuerzo de invierno y lo incluyó dentro del "esfuerzo" del club.

“Consideramos, con toda la humildad, que dentro de lo que podíamos sumamos efectivos de calidad, elevamos la competitividad y con nuestro nuevo director de orquesta estamos en un momento competitivo bueno y esperamos que sea lo que nos depare de aquí hasta el final de temporada”, dijo.

Hay en torno a 10-12 equipos que han ejecutado más bajas que altas

El director deportivo también incidió en que no completar las 25 licencias permitidas y dejar una ficha libre no es una muestra de fortaleza o debilidad: “Hay en torno a 10-12 equipos que han ejecutado más bajas que altas. La cantidad de licencias no define la calidad de la misma plantilla en absoluto”.

Sin autocrítica

“Hacemos autocrítica y no se corresponde la clasificación actual con nuestro coste, ‘fairplay’ financiero y calidad de la plantilla. Aunque siempre hay sorpresas positivas, como el Girona la temporada pasada, y nosotros somos una sorpresa negativa en esta. Hacemos autocrítica siempre, y, diría, diaria”, agregó.

Iván Jaime: “Me siento cómodo con la presión; vamos a conseguir el objetivo” | Agencia EFE

En ese sentido, Corona dijo estar “familiarizado” con el error y aseguró que hace continuamente autocrítica pero no la quiso hacer en público. “Estoy familiarizado con el error porque llevo desde los 12 años en entornos de profesionales. Errores diarios cometemos muchos, pero hay muchas circunstancias que nos han marcado en el devenir competitivo”, señaló.

La autocrítica la ha hecho en privado y de puertas hacia adentro, pero si implicaba hablar de terceros no lo iba a hacer

“La autocrítica la ha hecho en privado y de puertas hacia adentro, pero si implicaba hablar de terceros no lo iba a hacer. No quiero entrar en explicación y detalles de por qué es un error. Analizado y verbalizado está”, afirmó.

Pendientes de la salvación

Por otro lado, el director deportivo dijo que “estar clasificados como estamos es responsabilidad de todos y me incluyo”, a la par que achacó a “rendimientos” y a la ausencia por lesión de Gayà y Diakhaby la situación del equipo como penúltimo.

“Empezar sin ellos es muy significativo porque aportan calidad y experiencia”, afirmó antes de hacer referencia también a la lesión de Thierry Rendall.

“Creo que ahora hemos encontrado un punto competitivo muy similar al de la temporada pasada y muy cerca de la mejor versión de todos juntos y tenemos Mestalla. Nos aferramos a eso para pensar que vamos a conseguir los puntos suficientes”, señaló Corona, que aseguró que ve muy bien al técnico Carlos Corberán.

El director deportivo ve al entrenador valenciano “impresionante, centrado, enérgico, optimista”. “Le veo muy bien como director de orquesta y convencido desde el 26 de diciembre. En esta segunda parte vamos a conseguir los puntos suficientes como para salvarnos”, concluyó.