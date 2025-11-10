Corberán: “El resultado no es el deseado, pero hemos visto al Valencia que queremos ser”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, expresó que el empate de este domingo ante el Betis no es el resultado deseado, pero apuntó que esta vez ha visto al Valencia que quiere llegar a ser.

“Hemos visto al Valencia que queremos en cuanto a entrega, manejo en muchos momentos del juego y sin ninguna duda este es el camino de la mentalidad y del esfuerzo. Aunque no ha sido el resultado, siempre pienso que los buenos rendimientos son la antesala a los buenos resultados”, dijo.

El técnico de Cheste aseguró que deben seguir en esa línea de trabajo y de manejar bien un partido porque es lo que les acercará a conseguir los resultados deseados: “Hemos tenido un volumen bueno de ataque y hemos encontrado el camino ante un rival que tiene jugadores diferenciales. La mentalidad es la correcta. Aunque hemos recibido el gol cuando el equipo no estaba sufriendo, me quedo con la reacción”.

La mentalidad es la correcta. Aunque hemos recibido el gol cuando el equipo no estaba sufriendo, me quedo con la reacción

“Para mí, la clave es que el equipo recuerde de aquí hasta el siguiente partido lo que ha hecho, el nivel de intensidad y recuerde el poso con la pelota. Gracias a que ni el equipo ni Mestalla se han rendido hemos conseguido el punto. El equipo ha querido los tres puntos y se ha vaciado”, analizó.

Sobre si se siente cuestionado, Corberán dijo que cuando se pone en duda la unión del vestuario tanto él como los jugadores se quedan sorprendidos: “Este grupo hace mucha autocrítica, está completamente unido, tiene compromiso y entrega”.

“Estoy muy contento con ello.Tienen mucha autoexigencia y por eso tengo confianza en que revertiremos la situación. Es doloroso vernos donde no queremos estar, pero solo sacando lo mejor de nosotros cambiaremos la dinámica que llevamos. Del club siento el mismo apoyo desde el primer día”, agregó.

Por último, sobre los rumores que han salido en las últimas horas sobre un interés del Middlesbrough en él, Corberán dijo: “Cualquier rumor solo puedo decir que mi compromiso por revertir la situación es el máximo que puede tener. Vamos a dejarnos la vida por revertir esta situación porque nada nos duele más que ver al Valencia en una situación donde no queremos que esté”.