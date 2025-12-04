Corberán se lleva a todos los disponibles excepto Tárrega, que se queda en Valencia

El partido de Copa del Rey ante el Cartagena de esta noche, será momento para ver sobre el terreno de juego a Dimitrievski y Ugrinic, principales novedades en un once que estará marcado por las obligadas rotaciones, teniendo en cuenta que el equipo juega 3 partidos en poco más de seis días.

De los 24 jugadores que viajan, dos serán descartados para un partido que tiene que ser la oportunidad para que la unidad B de este Valencia de un paso al frente.

Con el macedonio bajo palos, la línea defensiva podría estar compuesta por Foulquier y Jesús Vazquez en los laterales y Cömert y Panach en el eje de la zaga. Por delante de ellos Ugrinic y Santamaría Con Danjuma y Rioja en las bandas, y arriba Raba y Lucas Beltrán.

Hombres como Tárrega, que se ha quedado en Valencia, Gayá, Copete, Pepelu, Guerra o Diego López, fijos para Corberán, tendrán descanso de cara al partido de este domingo contra el sevilla.