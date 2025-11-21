Corberán: “El Levante es un equipo competitivo, la clasificación nos habla de igualdad”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que el Levante es “un equipo muy competitivo” y que la clasificación habla de la igualdad que habrá en el partido de este viernes en Mestalla.

“El Levante ha demostrado lo competitivo que es ante el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid… Nos va a exigir muchísimo, han mantenido cierta base del año pasado y han tenido incorporaciones que aumentan la competitividad”, dijo este jueves el técnico en la rueda de prensa previa.

En ese sentido, Corberán valoró el trabajo del técnico rival, Julián Calero. “No había coincidido anteriormente, pero tenemos buenos amigos en común y si tengo que valorar su trabajo te diré que en una situación difícil para el club fue capaz de conseguir el ascenso”.

“Calero está haciendo un equipo competitivo, un equipo duro en la Primera División y siendo capaz de transmitir intensidad, exigencia y son un buen equipo”, agregó.

Mientras, sobre Etta Eyong, no quiso desvelar si lo quiso o no para el Valencia, pero valoró que “cuando un jugador consigue esos números de goles y asistencias es un jugador importante y nos va a exigir mucho a nivel defensivo, puede finalizar, presionar y con una gran capacidad física”.

Pero, ante todo eso, Corberán aseguró: “Creo en nuestra preparación y mentalidad. Siempre queremos mejorar y sabemos que está en nuestras manos. Tenemos futbolistas que lo permiten, tenemos una identidad que resalta nuestras capacidades y hacerlo en Mestalla es la mejor noticia y el mayor deseo”.

“En el último partido vimos notas positivas, pero no conseguimos el resultado que queríamos y hay que seguir insistiendo y mejorando. Tenemos una oportunidad tremenda en Mestalla para demostrar las ganas, el compromiso y la ilusión que tenemos por revertir la dinámica”, agregó.

El técnico apuntó que “es un partido especial por muchos motivos: El derbi es importante para la ciudad y queremos revertir la dinámica de resultados. Y todo eso junto es lo que me dice que el equipo tiene ganas de que llegue el partido siendo conscientes de la exigencia y la competitividad”.

Por otro lado, sobre que el partido se celebre un viernes, dijo que “no estipulamos el horario, nos adaptamos. Para nosotros es destacable que las entradas están agotadas, tener esta afición es una barbaridad y eso solo puede aumentar nuestro deseo de hacer las cosas bien. Llegamos en igualdad de condiciones”, dijo.

Por último, Corberán expresó que en el partido sabrán cómo ha ido el parón. “He visto a la plantilla con muchas ganas de competir, con intensidad y deseo de jugar mañana. Vamos con el máximo deseo e ilusión de conseguir el juego que nos acerque al resultado que queremos conseguir”, finalizó.