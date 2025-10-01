Corberán: “No hemos jugado al nivel que tenemos que jugar"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo que la derrota de su equipo (1-2) ante el Real Oviedo, que remontó en los últimos cinco minutos, "no es una cuestión de análisis, sino de competir mejor.

“No hemos jugado al nivel que tenemos que jugar. Tenemos que mejorar nuestro nivel competitivo, hoy no hemos jugado a lo que el equipo es capaz de jugar. El pitido de Mestalla lo compartimos, lo que más me duele es que el equipo no ha jugado el fútbol que puede. La crítica hay que aceptarla porque es justa”, destacó.

En ese sentido, el técnico de Cheste afirmó: “Nos jode una barbaridad venir aquí (a Mestalla), ver 40.000 personas y no competir cómo podemos hacerlo”. Además, dio nombres propios cuando habló de los desajustes y mencionó a Santamaría, Javi Guerra, Luis Rioja o Dimitri Foulquier.

Corberán expresó que, a partir del minuto 15, su equipo se desajustó y perdió posiciones que eran “vitales” para el partido: “Después de un inicio que permitía ilusionarte, el equipo en vez de ir a más, ha ido a menos. El inicio ha sido el que tenía que ser, marcando un gol pronto, pero hemos perdido superioridad con el paso de los minutos. El balance es que lo mejor de la primera parte era el resultado”.

“El equipo, sin ser una gran mejoría, con el ajuste del descanso y los cambios ha comenzado a jugar a otra cosa. La acción del penalti podía cambiar el transcurrir del partido, que no era bueno, pero era mejor. No hemos podido aprovechar el penalti, con los cambios ha metido a un delantero que sabe jugar de espaldas y tras un córner empatan el partido”, resaltó.

“La emoción cambia por completo y el golpe anímico es duro y sin tiempo para reaccionar llega el segundo gol con una contra. Otra acción accidentada que acaba el gol. La decepción impide que el equipo juegue para darle la vuelta, ha sido un querer y no poder. El resultado aumenta la sensación negativa del partido”, finalizó.